Miroslav Kulhavý: Pokrytectvím, cenzurou a hloupou korektností se Evropa nespasí

Hned v úvodu nejprve o nás. I v ČR se máme na co ptát; zvláště media a z nich ještě jednou zvláště ČT, její ovlivňování veřejného mínění důrazem na určité události při jiných zamlčených, po třetí zvláště výběrem témat a diskutujících, a poslední zvláště, to vše intenzivněji před každými volbami. A ve velké Evropě atributy z titulku přivedli k dokonalosti vyhazovy z práce, pokutami a soudním trestáním.

Ještě chvíli zůstaňme doma a u zpravodajství ČT. Kolik času se věnovalo kauze kolem novičoku s diplomatickým šibováním a kolik umučenému a zavražděnému novináři na ambasádě SA v Turecku? (m.j. stejně tak v celé EU) Když půjdeme kousek zpět, jaká to byla palba na Babiše před volbami, jeho prohřeškům a kolik se celkem věnovalo času stále nedořešené kauze kolem OKD + byty, prodeji pod cenou, nesplněným slibům nájemníkům bytů a také vytunelovaným 100 miliardám? Kde byla paní Slonková, ta urputná bojovnice: s Bakalou na vínečku nebo na sociálnědemokratické dovolené? Srovnání? K Čapímu hnízdu by se musely přidat dvě nuly, aby to bylo cenově ve stejné cenové kategorii Sobotkových (úmyslných?) úletů!

Nic nepomohlo, ač se naše veřejnoprávní (u ČT je to urážka všemu právnímu) mohla přetrhnout a tak museli nastoupit jiní borci, kteří domácí řev, který musel být slyšet až za mořem, natož v Bruselu, korunovali českou tradicí: udavačstvím! Doma Piráti upletli z keců tak akorát lejno a tak se museli zviditelnit praním domácího špinavého prádla venku, maje při ruce Zelené v EU. Jestlipak to bylo stylové a udavač byl zabalen ve vlajce evropských pirátů a měl v kapse povolení od muslima z vedení? Co mohou dělat orgány EU, když z ČR slyší jen - jsme podvodníci, jsme zloději …… musí něco najít. Aby nenastal omyl, nejde mně o Babiše, ať ho klidně zavřou (samozřejmě s důkazy a po právu), chci jen poukázat na neschopnost současné opozice legálně vyhrát politický střet, absenci demokratického uznání výsledků voleb (stejně jako u Zemana) a uchýlení se k podrazáctví, kam spadají i účelově silně organizované demonstrace.

Chceme patřit do Evropy, myšleno do té Západní. Od prvních dnů po 89. se tam tlačíme; chtěli jsme patřit k tvrdému jádru, snášeli jsme všechna omezení, plnili jsme všechna nařízení, a co se z nás stalo? Novodobá kolonie, montovna, se ztrátou téměř soběstačného zemědělství a se závislostí téměř z 90% zahraničního obchodu na „chlebodárcích“ z EU. Prodali jsme, co se dalo i nedalo (voda), ale sblížení životní úrovně se Západní Evropou zůstalo jen snem naivistů z 90. let.

Jenže od té doby se svět proměnil. Dřívější handrkování o různé hospodářské limity ustoupilo do pozadí, m.j. také proto, že na západ od nás se žije na dluh; rozmezí od 70 až 130% HDP!! A to si silně přilepšují, když z V4 ročně odvážejí do svých mateřských center tisíce miliard zisku. Málo kdo si z těch mocipánů vyhrožujících sankcemi kvůli migrantům uvědomuje, že na daních z tohoto zisku už dávno platíme ty námi nepozvané vetřelce! Vedle toho jsou evropské dotace jen manipulativní almužnou.

A jsme v tvrdé realitě dneška a před volbami do evropského parlamentu. Těch našich 21 poslanců je kapka v moři, ale Evropa, po migrační masáži, která ještě neskončila, se probouzí a každý hlas ke změně kurzu a výměny u kormidla bude potřeba. Sebevražedná Merkel se svými nohsledy, při vlivu zatím zcela neznámých sil, ale převážně z vlastní hlouposti, však přivodila stav, kdy evropská loď stojí na moři problémů se svěšenými plachtami a kamkoli se s novým větrem pohne, bude to za větších či menších obětí.

S pokrytectvím nejvyššího řádu se Německo chlubí, že po dva roky za sebou v rámci návratové politiky, vyexpedovalo cca 20.000 migrantů. Při kvalifikovaném odhadu, že asi ¾ z 1,5 miliónu příchozím nárok na azyl nemá, je vize konečného řešení v čase někde kolem 50 let, což je nesmysl a NĚCO se musí změnit. Má někdo řešení? No, stávající generalita asi těžko. A to do problému musíme započítat silně přitěžující okolnost, že příchozí jsou z více než 90% muslimové.

Kdybychom udělali sumář z řady míst ze Záp. Evropy se silnou muslimskou komunitou (často radikální, která nově příchozí rychle „zpracovává“), namátkou Oslo, Londýn, Birmirgham, skoro celý jih Francie – hlavně Marseille, v Německu vedle velkých měst i ty menší, ale třeba radikální mešita Abu Hanif ve Frankfurtu a desítky podobných, a zeptali se: co s tím hodláte dělat? Nevědí, přesto že je to stále horší a horší. Ale pod záminkou falešné pseudohumanity by skvadra v čele s Merkel ráda viděla stejné problémy i u nás; prý pak změníme slovník. Inu, pokud se nic nezmění, asi ty migranty začneme přijímat; budou z Německa, Francie, Belgie …. Tedy ty, jejichž rody jsou zde po staletí. Někteří malověrní už u nás mají zakoupené byty, zpravidla přes 3. osobu.

Závěrem aktualita – napadení poslance AfD Franka Magnitze je jen pokračováním řady útoků předešlých; ta rána nahoře na hlavě nevypadá od padnutí na rovný chodník. Nechci se zabývat podrobnostmi, ale tento trend jen nahání další voliče AfD a při pocitu větší síly to u některých může dát impuls k oplácení. Je nezbytné, aby špičky obou politických směrů vystoupili společně se zásadním odmítnutím násilí, které je medvědí službou ve vztahu k počtu voličů.

Z veškerého povídání o Západní Evropě trčí jako osten fakt, že příchozí jsou muslimové a jejich víra je jednotícím prvkem a na něm nejčastěji jakékoli začlenění do majoritní populace selhává. I ti dříve (prý) integrovaní, vyskytne-li se problém, projeví se především jako muslimové a ne jako Evropané, tedy jako příslušníci toho kterého státu. Proto a nejen proto, je potřeba vyřešit přítomnost islámu v Evropě důsledně v mezích zákona. To se neděje a jen obchází. A to cesta jen a jen k dalším problémům a - bez strašení – do záhuby.

Miroslav Kulhavý

