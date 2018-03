Miroslav Kulhavý: Poprvé, po velmi dlouhé době, musím objektivně napsat ČT jedničku

V pořadu „Reportéři“ uvedla ČT 26.3. obsáhlou reportáž o bezprecedentní invazi Turecka do Sýrie. Záběry a výpovědi prchajících Kurdů před bombardováním a palbou z těžkých zbraní na civilní čtvrti v Afrínu jsou v souladu s Erdoganovým prohlášením, že ve městě nejsou civilisté; jen zločinci. Tedy včetně dětí od kojenců počínaje. A následně v Bulharsku zcela vážně tento válečný zločinec usiluje o začlenění do EU. Neskutečná drzost a pokrytectví.

To, co bylo u ČT dříve nepředstavitelné, tedy kritika padni komu padni, zaznělo, i když nepřímo, ve zmíněné reportáži a to právě i s částečným komentářem; tedy lépe s popisem stavu na místě, který se však nemohl vyhnout kritice Ruska, USA a i NATO. Velmi pokrytecké prohlášení z půdy NATO ústy našeho generála Pavla, že Turecko oznámilo vedení NATO, že zahájí operaci „Zelená ratolest“ a ….. tečka; žádný dodatek třeba v podobě zásadního nesouhlasu.

Vrátíme-li se v čase před Erdoganovým nástupem k moci, máme tady kurdskou menšinu, dokonce zastoupenou v parlamentu, která usiluje, když už ne samostatný stát, tak o větší autonomii v rámci tureckého státu. Odpovědí jsou akce tureckých radikálů, byť ojedinělých, kteří útočí na kurdské civilní obyvatelstvo. A nepřátelství se stupňuje v podobě útoků opačným směrem a to i přes zřetelný nesouhlas drtivé většiny kurdského obyvatelstva včetně politického vedení. To však stačilo Erdoganovi po absolutistickém uchopení moci k prohlášení, že všichni Kurdové jsou zločinci a tak veřejně legalizoval útoky proti nim, silně zavánějí genocidou, se kterou už mají od genocidy Arménů praxi; a to vše za téměř úplného nezájmu mezinárodních organizací.

Jak jsem již dříve napsal, dnes velmi intenzivně celou oblast dohání 100 let stará špatná rozhodnutí, kdy více jak 20-ti miliónový kurdský národ byl rozdělen do tří států a nebylo mu umožněno ustanovit samostatný stát. Dnes Erdogan zločinně útočí v Sýrii, ale již ohlásil stejný útok na Kurdy v Iráku. Připadám si jako ve špatném filmu; umírají nevinní lidé a počínaje od OSN, přes v oblasti přítomné velmoci, až po mraky humanitárních organizací je slyšet jen plytké bubunu, tytyty, ale žádná akce na úrovni, odpovídající hnusnému počínání Turecka. Kdyby to bylo nějak překvapivé, dala by se hledat malá omluva, ale zcela veřejně dlouhodobě avizovaný agresivní záměr měl všechny humanisty v lidsko-právních organizacích, ale především vlády všech demokratických států, zvednou již dříve ze sedadel. Dnes? Jasná otázka: proč už není na Erdogana – válečného zločince, vypsaný mezinárodní zatykač?!!

Vrátím-li se k úvodu: je to v ČT nastoupený nový trend nebo je to jen výkřik do tmy? Např. ze všech stran je slyšet varování, že se chystá na Evropu další migrační vlna, mnohem větší, než byla ta v r. 2015. Téma je to související s výše popisovaným a bylo by zajímavé slyšet, jak je na to EU připravena a co konkrétně je potřeba udělat (v Řecku, Itálii ale v Bulharsku), když „nazlobený“ a nevypočitatelný turecký paša otevře stavidla a nasměruje migranty na Evropu.

Závěrem poznámka: jak je vůbec možné uvažovat o začlenění Turecka do EU a vážně specifikovat přístupové podmínky?! Je to jen úlitba velkému byznysu bez vážného záměru to uskutečnit? Umíte si to představit – islámský stát, dnes silně radikalizovaný a demokratická pravidla v EU s volným pohybem osob? Nestojí náhodou v čele EU tajní agenti, horující pro islámskou ideologii? Je už také naplánován Evropský chalífát?!

