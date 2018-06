Miroslav Kulhavý: Proč? Proč? Proč? Proč? Proč?

Je jistě nemocná ta společnost, kde se nesmí sdělovat fakta, chcete-li obecně známé skutečnosti. Dokonce jsou v záp. zemích případy, kde vyslovení pravdivých informací a z nich vyplývajícího resumé se trestá. Na některá „proč“, větší i menší, si dovolím upozornit.

PROČ se u nás odpovědní nezabývají otázkou, zda je možné si v ČR objednat trestní stíhání? (Upozorňuji, že Babiše jsem nevolil.) Alena Vitásková, dokonce odsouzená na 8,5 roku, je jen špičkou ledovce – dlouhé jsou prsty fotovoltaické lobby! U Babiše lze iniciátory hledat u 20 let budované mafie, přisáté na státní zakázky. Nejde-li o pár korun, ale o miliardy, je možné vše. Když možnost objednávky potvrdí i lidé z oboru, tedy ti, kteří už nejsou ve výkonu služby, ale mají dlouholeté zkušenosti, je to jistě silný impuls k hledání systémové chyby. Všechno se nedá schovat za tradiční konstatování: selhání jedince.

PROČ se dají i ty nejhorší prasárny schovat pod svobodu „umělecké“ tvorby? Např.: už dlouhá léta čůrají na Praze 1 dva vyvolení a dobře vyvinutí na maketu republiky. Kdyby to bylo na soukromém pozemku, byla by to stejná čuňárna, ale za trvale počurávanou republikou navíc stojí radnice! O brněnském hnusu „Naše násilí, vaše násilí“ se toho napsalo už dost: st. vlajka vytažená z vaginy, Ježíš znásilňující muslimku; Když si příště tendenční Frljič vymyslí skupinové originál souložení a k tomu nádavkem pánskou onanii s vyvrcholením, bude to stále ještě pod hlavičkou svobody umělecké tvorby??? Dle mého, každá svoboda (v demokracii) má své hranice; žádná není bezbřehá!

PROČ není mladá generace seznamována s historickými příčinami současných událostí ve světě?! Vznik státu Izrael a následný vývoj vztahů s okolními zeměmi, příčiny migrace obecně a důvod odmítání muslimských migrantů ČR – a jsme u islámu. Když se podíváme do dějepisů ZŠ, najde o islámu v kostce opsaný úvod z Hrbkova překladu Koránu; tedy velmi korektní verze, jakou udávají i sami muslimové. Ani slovo o tom, jakými metodami se za krátký čas dostali až k branám Indie s pozdější anexí části území (Pákistán) a do třetiny Francie. Není potom divu, že pak v ulicích vidíme především mladé lidi obhajující muslimskou migraci do Evropy a odmítající kritický pohled na islám jako takový a to i s těmi, kdo jej prezentují.

PROČ již dávno nebyl preferován zájem státu především v rozvoji dopravní infrastruktury? Tedy před různými žábami, hmyzem a jinou havětí. Jsem pro rozumnou ochranu přírody, ale je potřeba si určit priority. Není přece možné, aby ZE ZÁKONA různá lidská zelená havěť činila lidské bytí jako druhořadé. Dávno měly být zpracovány lokality S JEDINEČNOU faunou nebo florou, na kterou by již při zpracování projektu byl brán zřetel. Není ale možné, že až těsně před schvalováním projektu dojde k blokaci třeba jen pro rostlinku či živočicha, jehož četný výskyt je na další desítce lokalit.

PROČ – ještě jedno proč na téma islám, tedy na to, co v současné době nejvíce ohrožuje budoucnost Evropy ukotvenou v demokratických principech. Stále chybí (už dlouho) velký evropský kulatý stůl, kde by muslimové dali jasnou odpověď, zda lze všechny verše z Koránu, které hlásají náboženskou nesnášenlivost, řadí všechny nemuslimy na druhou nebo třetí kolej a nebo dokonce nabádají k zabíjení jako způsob řešení nesouhlasu s islámem - vyhlásit za neplatné pro dávno prošlou exspiraci. Ti, kdo vyznávají Korán jako celek, jsou pak dle logiky věci potencionální zločinci (historie to dosvědčuje) a neměli by mít možnost svou víru prezentovat. Ten kulatý stůl nemusí být jen evropský; český by se mohl lépe organizovat. Vím, jsou to troufalá slova, ale jak se vede těm, kteří z různých ideologických důvodů, hlásají totéž, tedy podobnou nenávist a násilí, jen nezastřeně bez náboženské záclonky? Odpověď je zřejmá: aktéři takové propagandy jsou trestně postižitelní a hnutí nebo strana je zakázána. PROČ je to s islámem jinak?

Takových podobných témat je samozřejmě více: zdravotnictví – klasika kontra alternativa; povinný voj. výcvik – alespoň na 3 – 6 měsíců; farmacie – málo účinné látky v lécích a rovněž bránění v uvedení nových účinnějších léků do distribuce; čerpání soc. dávek osobami, které dlouhodobě nepracují; cílené statistiky kriminality s označením skupiny osob s velkým % podílem; odměňování špiček st. zaměstnanců a platy ve st. podnicích (když nebude „zlatý padák“ 8 mil., ale jen dva, myslíte, že nebude o funkci zájem?); atd. atd. a k tomu ještě pohledy do Evropy (často s kořením zvané Merkel) a vůbec do světa.

Hledáme-li společný jmenovatel mnohých jevů, můžeme najít lhostejnost, neznalost, hloupost, ale také skrytý, mnohdy nekalý záměr v druhém sledu, scestnou ideologii s nutností pokřivit demokratické zásady, ale mnohé z toho se děje pro jediné; pro to, co stojí na vrcholu: MOC A PENÍZE!

Východisko je jediné: dostrkat (volbami) k řízení státu, ale i různých společenství co nejvíce takových občanů, kteří vedle odborné zdatnosti dají automaticky přednost spravedlnosti před ziskem. To vše s účinnou pomůckou v podobě kritického myšlení a se sociální preferencí mediánu populace a níže. Nejsem snílek a fantasta, nic se nedá změnit ze dne na den, ale také nejsem sám, kdo zvedá varovný prst, protože proti logice a zdravému rozumu ty nejvyspělejší společenství směřují v řadě oblastí opačným, negativním směrem.

Evropa se pomalu probouzí; jen doufám a přeji si, aby nebylo už pozdě. Je na každém z nás, kolik kdo, dle svých schopností a možností, přispěje k tomu, aby se negativní scénář nenaplnil. Při všech moderních technických vymoženostech a s poučením z historie, opakovat chyby starých Římanů, které vedly k zániku říše, znamená, že budeme hloupější než oni, neb my máme jejich předlohu.

Nedopusťme takový scénář a stanovme si každý sám pro sebe postupné cíle (mnozí tak již činí), jejichž naplnění přispěje k záchraně demokratické Evropy včetně ČR.

autor: PV