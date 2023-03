Miroslav Kulhavý: Ukrajinský ministr zahraničí vyhrožuje celému světu

Z tisku: „Ukrajina si pamatuje, kdo nám nepomohl.“ Kuleba slibuje odvetu. Co je moc, to je moc! Takový arogantní útočný tón si nemůže dovolit ani nějaká poslední „nula“, kolem které ani na hony vzdáleně neprošla komunikační metoda, zvaná diplomacie! Když toto učiní ministr zahraničí kteréhokoli státu, je to na pováženou.

Vyhrožovat odvetnými akcemi všem státům, které nedodávají na Ukrajinu zbraně, munici a týlové zabezpečení, je při nemenším nebetyčně hloupé, určitě neefektivní a do budoucna horší než ten pověstný slon v porcelánu, neb to slůně alespoň nemá nenávistné myšlenky, jen do toho porcelánu nepatří.

Ano, Rusko mělo vše, čeho by chtělo na Ukrajině dosáhnout, řešit právě tou nenásilnou metodou u kulatého stolu, a ne kulometem a raketami. Tím by se do mediálního prostoru dostalo i ukrajinské „máslo na hlavě“. Dnes se zprávy o ukrajinských negacích z let 2014-2022 dostávají na světlo jen v okrajových médiích a někdy také od upovídaných Američanů, ale když by takové zpravodajství zaznělo u kulatého stolu při patronaci mezinárodních organizací, to by byla jiná.

Takové jednání a následné dohody by však neměly mít punc skrytého důvodu jako u Minských dohod, o kterých bývalá německá šéfová Merkel prozradila, že byly utkány jen jako přípravný čas pro ukrajinskou armádu na tento případný ozbrojený konflikt.

Sankční možnosti Ukrajiny vůči státům, které se nepředhánějí ve válečných dodávkách, jsou především v dodávkách obilí a snad i nějakých surovin. Pokud by UK v tomto směru dostála odsouzeníhodných slov ministra Kuleby například vůči některé africké zemi, životně na tomto obilí závislé, myslím, že by se dodávky na Ukrajinu ještě více omezily i od těch států, které v současnosti Ukrajinu zásobují.

Z toho vyplývá, že by naplnění neskutečně hloupého vyjádření ministra Kuleby bylo kontraproduktivní a bylo by na místě se co nejrychleji od jeho slov distancovat, omluvit se a ministra urychleně vyměnit!

