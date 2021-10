Miroslav Kulhavý: Zbytečně aktivistický Senát a další perličky

reklama

Zcela předčasně nám byl předložen čl. 66 Ústavy a současně s popřením tohoto aktu konstatováno, že jej zatím do 9.11. nepotřebujeme. Samozřejmě, že vše se točilo kolem prezidenta Zemana a korunu tomu dal Vystrčil, když veřejnost seznámil s pochybným aktivistickým konáním formou zasláním dopisu vedení Vojenské nemocnice s žádostí o zprávu nebo informaci, jak na tom prezident je. Dle mého, bez povolení rodiny nebo přímo Zemana, do 2. listopadového týdne, nemají nárok.

Aby toho nebylo málo, trapný Drahoš přirovnal dění kolem prezidenta k absurdnímu divadlu, když sám, tak jak to prezentoval, byl absurdnost sama. Už je to pár let, ale je dost evidentní, že ukřivděnost z prohrané prezidentské volby je stále živá a vede až k takové šaškárně, kterou na tiskovce předvedl. Z té senátní trafiky by měl – zvláště, když jde o Zemana- držet hubu; vždy bude vnímán s falešnou odplatou na rtech.

Spíše by se měla trafikantská komora zabývat případnou změnou zákona o poslaneckých klubech, neb právník Pavel Hasenkopf našel zajímavý odstavec: Jednací řád sněmovny – zák. 573/2006 Sb. § 77 odstavec 5 zní:

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 72% Záleží na dalších kandidátech 15% Ne 13% hlasovalo: 27244 lidí

"(5) K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců."

Bude jistě zajímavé, jak se poslanci vyjádří ke znalosti jednacího řádu, ale i senát – takto hlídač legálních kroků sněmovny, má máslo na hlavě za svou neznalost.

Inu, pokud tam sedí takoví Drahošové, je to vysvětlující, ale co právníci v čele s užalovaných trafikantem Láskou, pro samé blbožaloby nemají na pořádnou práci čas; nedivím se hlasům, které volají po zrušení senátu s náhradou cca dvacetičlenné hlídací komise, která by měla na starost jediné: právní čistotu zákonů ze sněmovny. Inu, nezačíná ryze pravicová sněmovna nejlépe, když se nenašel nikdo, kdo by ustanovení poslaneckých klubů zastavil. Ale to nebude to nejdůležitější; vizitku si nová vláda vystaví, jak uhájí národní zájmy, zvláště vůči EU a samozřejmě také hospodářskou prosperitu – a tady důležitá poznámka: ne jen pro někoho!

