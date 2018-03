Miroslav Macek: Chápu, že obava z 3. pražské defenestrace je veliká, převeliká…

Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících v ČT, uvedl generální ředitel Dvořák.

Tak to je dvojnásobně zločinná věta: jednak nás nemá co házet do jednoho pytle a urážet, a na druhou stranu, pane řediteli, ty platy moderátorů a dalších účinkujících platíme nedobrovolně my Češi, a tak máme snad právo vědět, jak hospodárně s nimi zacházíte.

Ale chápu, že obava z 3. pražské defenestrace je veliká, převeliká…

Ministr zdravotnictví Vojtěch by rád do čtyř let zavedl komerční připojištění na nadstandardní péči. Zcela vyloučeno: jednak by musel nejprve definovat, co je to péče standardní – a najednou by zjistil, že nic takového vlastně nikdo složitě definovat a legalizovat nechce, neboť nadstandardní péči ti, kteří ji vyžadují, už nyní mají, a to buď po známostech nebo za peníze. Dále by narazil na socialisty všeho druhu, kteří stále ještě žijí v iluzích, že zdravotní péči v Česku mají všichni stejnou a mělo by to tak zůstat.

Čtenář glos I. B. mi napsal:

Dovolte, abych trpce reagoval na jednu Vaši větu z dnešních glos:

"Je sice hezké, že máte právo tvrdit, že dvě a dvě je deset, ale přece jen je lepší vědět, že jsou to čtyři."

Nejhorší totiž je, sice vědět, že dvě a dvě jsou čtyři, ale raději to neříkat nahlas, abyste nebyl označen za populistu, fašistu či xenofoba.

Opsáno z facebooku:

Kdo vlastně komu tu televizi bere?

Prezident, který je bez reálné moci tak učinit, nebo plátci povinného, státem garantovaného výpalného?

A komu?

Zaměstnancům ČT?

Poplatníkům?

Elitě?

Postřeh z facebooku:

Je velmi zajímavé, že mimořádně vzácný chřástal polní se vyskytuje jen tam, kde se má něco stavět.

