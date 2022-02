Miroslav Macek: Další vrchol lidské blbosti pokořen

reklama

Olympijský zápas v hokeji mezi Ruskami a Kanaďankami nezačalo v 12:10 místního času, jak bylo původně naplánováno. Výběr Javorového listu před zápasem odešel do šatny a odmítl vrátit se na led. Podle zatím neoficiálních zpráv údajně proto, že sborná mu nedodala výsledky testů na covid svých hráček. Nakonec se s více než hodinovým zpožděním začalo hrát, hokejistky obou zemí ale mají pod helmami nasazené respirátory.

***

Německý kancléř Olaf Scholz se před svou první cestou do Spojených států znovu vyslovil, že je striktně proti dodávkám německých zbraní na Ukrajinu. Zdůraznil, že si to nepřejí němečtí občané a že pokračuje v předchozím politickém kurzu bývalé kancléřky Angely Merkelové.

Neuvěřitelné! To my Češi si to podle našich politiků přejeme naopak natolik, že se nás ani nemusejí ptát.

***

Goldbergová byla následně dotlačena k tomu, aby se v přímém přenosu ponižujícím způsobem omluvila za to, že si dovolila nesprávně přemýšlet o rase. „Cítím se napravena,“ řekla Goldbergová ve svém vyznání.

Přečetl jsem si tuhle zprávu a přemýšlel, jaký kousek, kousíček nás dělí od bolševických procesů.

***

Čtenář glos J. K. mi napsal:

Nevydržel jsem to a včera jsem fotku originálního panelu s pokyny pro první pomoc při zasažení svobodou projevu na Colorado State University poslal mému americkému příbuznému (64, VŠ, absolvent University of Colorado, v CO žije, je už x-tá generace žijící v USA).

Okamžitě reagoval - co prý je na tom divného. Ihned medializaci plakátu nařknul ze snahy útočit na pocity minorit, neopomněl nadhodit "white supremacy", takže klasika.

A že prý to celé vůbec neznamená, že by nebyla svoboda projevu.

Nemá to cenu - oni jsou už fakt ztraceni. Konec.

