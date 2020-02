Miroslav Macek: Hurá! Konečně dostanu dotace na zahradníka, hnojivo, vodu…

reklama

Opět se vesele kádruje, ruší se besedy s některými lidmi, zakazuje se vystupování některých kapel, nepublikují se některé články a rozhovory, chybí už jen vyřazování nepohodlné literatury z knihoven… ani těm starším to nedochází?

***

Česká eurokomisařka pro dodržování evropských hodnot Věra Jourová na úterní rozpravě Evropského parlamentu prohlásila, že Evropská komise je odhodlána podniknout všechny nezbytné kroky k udržení vlády práva v Polsku, kterou podle ní ohrožují tamní justiční reformy.

Pokud bych ovšem použil jako jednotku ohrožení demokracie 1 joura, pak ta polská justiční reforma má sílu 0,01 joura, na rozdíl od Evropské komise, která je v jourech tisícinásobně vyšší.

Navíc škoda, že nežije Václav Havel, mohli jsme se dočkat bombardování Varšavy.

***

Hospodský Jiří Stehlíček v Reflexu:

Kolega dvěma kontrolorům vytiskl účtenku, položil ji před ně na bar a vrátil jim peníze. Pánové odešli a účtenku si nevzali. Tak ji kolega zmačkal a hodil do koše k ostatním. Pánové se asi za dvacet minut vrátili s tím, že nedostali účtenku. Kolega prohrabal koš, účtenku jim našel. To je uspokojilo jen částečně, neb mu vysvětlili, že účtenku je povinen předat jim do ruky, a ne ji před ně položit.

Dodávám:

Už chápete, proč je ta neustálá snaha zabránit občanům, aby se ozbrojovali?

***

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu prohlásila, že nepřijme rozpočet Evropské unie, který nevyčlení alespoň čtvrtinu prostředků na boj proti klimatickým změnám.

Hurá! Konečně dostanu dotace na zahradníka, hnojivo, vodu…

***

Čtenář glos P. Z. mi napsal:

Objednám si tři piva ke stolu, jedno vypiju a dvě přeliju do džbánku. Protože jsem fyzická osoba a je jedno, jestli podnikám, provozuji živnost nebo jsem OSVČ dle zvláštních předpisů, dokonce je jedno, jestli jsem nebo nejsem plátce DPH. (DPH si plátce může z alkoholických nápojů odečíst jen u tzv. tichého vína.) DPH z toho zaplatit nemusím. To ale neznamená, že se nedopouštím krácení daně.

Koupil jsem tři piva s 10% DPH, tedy řekněme 3x 22 Kč, tedy 66 Kč celkem. Dvě piva si přeleji do džbánku, tedy mám ve džbánku něco, co jsem pořídil za 2 x 22 Kč, tedy 44 Kč. Pokud ale bych za piva ve džbánku zaplatil s 21% DPH, bylo by to 2 x 24,20 Kč, tedy 48, 40. Podloudným přelitím piva do džbánku jsem tedy získal 4,40 Kč, a tato částka je můj, naprosto neoddiskutovatelný, zisk, který musím zdanit. Od tohoto zdanění bych byl osvobozen pouze tehdy, pokud bych pivo do džbánku přelil až v následujícím daňovém období – tedy pokud nemám hospodářský rok, tak až v roce příštím. Pokud to dělám dejme tomu 200 dní v roce, jedná se o cca 900 Kč, z nichž daň z příjmů činí u fyzické osoby 135 Kč.

Finanční úřad mne může sledovat až tři roky zpátky, to znamená, že v roce 2023 mi doměří daň ve výši 135 Kč s penalizací cca 61 korun a pokutou ve výši (budu počítat laskavě vzhledem k bagatelním částkám) 500 Kč. Jméno fízla z hospody, který mne bude udávat – pardon, v terminologii finančního úřadu osoby přezvědné, mi finanční úřad sdělit nemusí. Hospodský by z toho měl průšvih pouze tehdy, pokud bych tak činil v podnapilém stavu, protože by za to nesl, jakožto osoba, která mne do podnapilého stavu přivedla, částečnou odpovědnost.

To nejhorší na konec. V tomto případě se opravdu nejedná o žert, finanční úřady řeší podobných věcí poměrně dost. Jinak tato daň se přiznává v § 10 zák. č. 586/91Sb. v platném znění. Proti zisku bych mohl uplatnit pouze cenu džbánu jakožto prostředku, který mi umožňuje tento zisk získat. Pokud bych si pivo vozil tramvají, už bych s odečtem za jízdenku neuspěl, protože bych musel prokázat, že jsem ji nezneužil k cestě do nebo ze zaměstnání a navíc v § 10 mohu uplatnit výdaje pouze do výše příjmů.

Psali jsme: Miroslav Macek: Co dokázala Merkelová Miroslav Macek: Soudružka Maláčová chce živnostníky trestat Miroslav Macek: Kam se hrabe koronavirus Miroslav Macek: Babišovi slabomyslné bláboly mu neuberou ani hlas

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.