Miroslav Macek: Kdejaký blbec, který neumí nic smysluplného udělat, tvoří projekt

reklama

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil rozsáhlá zjištění, jak se vloni na ministerstvech vnitra a zdravotnictví nakupovaly roušky a respirátory. Ze závěrů vyplývá, že vláda na několika úrovních selhala.

Tolik zpráva, která se ovšem nezakládá na pravdě. Pokud jde totiž o dohození předražených miliardových kšeftů, vláda, respektive někteří ministři, zapracovali skvěle.

***

Čtenář glos R. M. mi napsal:

Povinné testování se od 6. dubna rozšíří o firmy do deseti zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají s třetími osobami. V pondělí to odsouhlasila vláda.„Pokračování v úspěšném projektu plošného testování, nebo uzávěra průmyslu? Jsem ráda, že vláda zvolila první cestu,” napsala na Twitter šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO)….

A to si opravdu někdo myslí, že ráno přijdou například malíři, automechanici, pekaři, truhláři a další (kteří často pracují v malých firmách do 10 lidí) do práce a vzájemně si strčí špejli do nosu?

Fajn. A co dál? Kdo to bude kontrolovat? Budou se testy obsahující biologický materiál archivovat? Jak, kde, kým a po jakou dobu?

Pokud nebudou, tak předpokládám, že jako důkaz bude stačit pouze doklad o nákupu příslušného množství testů, které mohou následně putovat nepoužité přímo do koše. Takže nejde o výsledky, ale množství prodaných testů, tedy o peníze… Otázku “komu to prospěje?” si nepokládám, je to zbytečné.

Ale co na to např. takový Úřad na ochranu osobních údajů? Učitelé se nesmí žáka ani dotknout, nesmí se mu podívat do vlasů, zda nemá vši, když se celou dobu ve vyučování drbe na hlavě. Je téměř zločin zeptat se zaměstnankyně, zda například není těhotná, a to i přes skutečnost, že zákoník práce nařizuje zaměstnavateli upravit těhotným ženám (správně bych měl napsat osobám, ale v Česku to ještě risknu) pracoviště a poskytnout jim úlevy v souladu se zákonem. A co předpisy a pravidla pro odběr a nakládání s biologickými materiály? Ty už se dodržovat nemusí? To už dneska bude odebírat biologický materiál každý každému na vrátnici? Kdejaký opilec či feťák má právo odmítnout test na přítomnost omamných a psychotropních látek, i když je k tomu vyzván přímo Policii ČR, ale slušný pracující člověk musí strpět, aby mu doslova kdokoliv prováděl odběr vzorku z nosohltanu?

Znamená to tedy, že právo na duševní a tělesnou integritu, jak ji definuje §91 a následující Občanského zákoníku, už neplatí? A co článek 4 odst. 1 Listiny práv a svobod (Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) Ten už také neplatí? A ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR (Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá) bylo zrušeno kdy? A kým? Pánem v červeném svetru nebo pánem, který zachraňuje tisíce mrtvých? V poslední době mám problém s některými pojmy. Nesnáším například slovo “Projekt”, protože kdejaký blbec, který neumí nic smysluplného udělat, tvoří projekt. A ještě větší blbec se ho snaží realizovat jen proto, aby se zavděčil…

Psali jsme: Miroslav Macek: Antigenní testy jsou v podstatě na... Miroslav Macek: Kde dva experti, tam tři odborné názory Miroslav Macek: Česko s antigenními testy vsadilo na špatnou kartu Miroslav Macek: Nic jiného si ti parchanti nezaslouží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.