Jiří Paroubek: Vlády zemí Západu nezajímají problémy lidí

Je to zvláštní, ale Západ si vždy potřebuje vytvořit nějakého vnějšího nepřítele (vnitřní nepřátele má v tzv. proruských trollech) tak, aby zdůvodnil obyvatelstvu, proč je potřeba krmit nenasytné papuly zbrojařských firem obřími zakázkami na další a další zbraňové systémy, které nepotřebujeme.

Pokud se vezme z oficiálních čísel západních institucí poměr armádních arzenálů Ruska a zemí EU a NATO, je to již dnes převaha EU a NATO vůči Rusku 3:1. K čemu bude potřebovat NATO a země této organizace převahu 6:1 či 7:1 vůči Rusku. Nechápu to.

Donald Trump se tváří jako mírový prezident, ale chce se o americký vojenskoprůmyslový komplex hezky postarat. Tento komplex by zřejmě strádal, pokud by nebyl v chodu žádný vojenský konflikt, kam by bylo možné dodávat zbraně placené americkou vládou. Dodávám: často předražené zbraně placené americkou vládou. A tak se dnes lídři zemí NATO, aby se zavděčili americkému prezidentovi, budou snažit přijmout společnou deklaraci o akceptování 5 % hranice vojenských výdajů z hodnoty vytvořeného HDP. To je v našich podmínkách 400 mld. Kč. Při velmi sporém hospodářském růstu, který ani letos nebude u nás zřejmě vyšší než 1 % HDP, není pro takovéto navyšování vojenských výdajů vlastně žádný prostor. Anebo jen minimální. Přesto prezident Pavel a podařený bakalář zahraničních věcí Lipavský s nadšením přijmou zvýšení vojenských výdajů na 5 %. Musí se přeci zavděčit. Některé vlády s tímto navýšením nesouhlasí. Statečně se chová slovenská a maďarská vláda a také vláda španělská. Ve Španělsku je členem vládní koalice se socialisty v zásadě pacifistická levicová strana, která si myslí to co já. A sice, že peníze vydané na nákup zbraní jsou peníze vyházené z okna.

Prostě Evropa a její ekonomika se budou militarizovat. A možná, kdyby Rusko bylo naivní a přestalo zbrojit, že by dopadlo podobně jako ve dvanáctidenní válce Íránu s Izraelem.

Rusko je ale přeci jen jaderná velmoc. A má oporu v Číně, která se bude nesporně také cítit ohrožena masivním zbrojením, které Západ v příštích 8 až 10 letech rozpoutá.

Čeští vládní činitelé dělají z lidí úplné hlupáky, když jim tvrdí, že bude dost peněz nejen na zbrojení, ale také na všechny dosavadní – v podmínkách Česka jen sporé – vymoženosti sociálního státu. Tedy jinak řečeno, že bude dost také na zdravotnictví, školství, sociální oblast, výstavbu dálnic a moderních rychlostních železnic. Prostě, co se jakžtakž dařilo dosud, se bude dařit i nadále a kromě toho se budou dávat astronomické částky na zbrojení. Za posledních několik let Češi zažili propad své životní úrovně. V souhrnu let 2022 a 2023 vzrostla inflace a to především v segmentu potravin o neuvěřitelných 30 %. A inflace roste dál a vláda P. Fialy se tváří jako by se nechumelilo a ještě sama sebe chválí.

Větší militarizace evropské ekonomiky bude ve svých důsledcích znamenat další zaostávání starého kontinentu za USA a Čínou. Bude znamenat další růst nerovnosti v evropské společnosti. A samozřejmě se to bude týkat na prvním místě České republiky.

Hlavní zprávou těchto dnů vnitropoliticky nebyla bitcoinová aféra, ani izraelské a americké nálety na Írán, ale byla to zpráva, že se v Česku rodí nejméně dětí od dob Marie Terezie.

A co to způsobuje? Těch důvodů je celá řada, ale mezi prvními je to dramatický růst cen prakticky všeho, co je nutné pro život.

Dále naprostá nedostupnost cenově dostupného nájemního bydlení. Politické strany nejsou schopny v této věci přejít od slov k činům. A v první řadě to prokázala vláda P. Fialy včetně Pirátů, kteří se v ní vyskytovali po tři roky. Prostě mladí lidé nemají kde založit svou rodinu a tak dramaticky klesly počty nově narozených dětí. A řešení je v nedohlednu.

Shrnuto a podtrženo: nikdy nebylo takové odtržení české a evropské společnosti od zájmů tzv. politických elit. Prostě vládnoucí politické elity v Evropě, a to včetně Česka, těžký život obyčejného člověka v jejich zemích vůbec nezajímá.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Letní lekce mírotvorce Jiří Paroubek: Sjednocování levice se nekoná... Jan Campbell: Zamyšlení o čínské špionáži Jiří Paroubek: Fialova vláda na grilu