Miroslav Macek: My v Bruselu víme mnohem lépe než vy, na co se máte dívat

Z výzkumu agentury PAQ Research sociologa Daniela Prokopa z konce května vychází, že 36 procent lidí je rozhodnutých se buď určitě neočkovat, nebo se k této možnosti kloní. Zhruba 11 procent zatím neví.

Motivovat nerozhodnuté k očkování by mohla však odměna. Cestou výhod se již vydaly i některé firmy v Česku. Třeba obchodní řetěz Lidl dává zaměstnancům volno v den očkování. „Nebudou se tak muset vracet zpět do práce a volný čas využijí k odpočinku,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Za očkování rozdává odměny i těžební gigant OKD. Ten každému zaměstnanci, který se nechá očkovat, dá příspěvek tři tisíce korun.

Imunolog Václav Hořejší považuje motivaci v podobě odměn za dobrou cestu. „Podle mého názoru by se mělo přistoupit k nějakému způsobu, aby bylo očkování povinné. Ale to je, po zkušenostech s právníky a soudy, zřejmě neprůchozí. Je to ostuda, protože očkování je v celospolečenském zájmu,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší.

Pokud jde však o motivaci, jednou z nich má být covidpas. „To, že budou mít nějaké potvrzení, že byli očkovaní, jim prostě usnadňuje život. Mohou jezdit do zahraničí a účastnit se různých akcí,“ podotkl imunolog a současně dodal: „Pak tu je druhá věc. Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily.“

Dodávám:

Nemohu si nevzpomenout na letitý výstižný vtip.

Kdo získá pro vstup do KSČ tři nové členy, nemusí rok platit členské příspěvky.

Kdo získá pro vstup do KSČ pět nových členů, nemusí doživotně platit členské příspěvky.

Kdo získá pro vstup do KSČ deset a více nových členů, dostane potvrzení, že s KSČ neměl nikdy nic společného.

***

V České Lípě řádil covid obzvláště silně. Tady je statistika.

Průměrný denní počet hospitalizovaných na standardních lůžkách:

- 2017 - 202

- 2018 - 198

- 2019 - 199

- 2020 - 184

Lůžka JIP:

- 2017 - 23

- 2018 - 23

- 2019 - 23

- 2020 - 23

***

Nezapomeňte! Kdo se nenechá očkovat, ohrožuje očkované!

***

Evropská unie (EU) chce zasáhnout proti nepřiměřenému množství britské televizní a filmové tvorby vysílané v Evropě. Ostrovní seriály jsou totiž i po brexitu považovány za evropská díla, což Bruselu nepřipadá spravedlivé. Ohrožuje to evropskou kulturní rozmanitost, stojí v interním unijním dokumentu, o kterém informoval list Guardian.

Správně! My v Bruselu víme mnohem lépe než vy, na co se máte dívat!

