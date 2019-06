Miroslav Macek: Nebezpečně vzrůstá pokrytectví, kombinované s blbostí

Na Václavském náměstí a poté na Letné se sešlo čtvrt milionu lidí na největší demonstraci od roku 1989, demonstraci proti premiérovi Babišovi, ministryni spravedlnosti Benešové a potažmo proti prezidentu Zemanovi. Profesionálně zorganizovaná demonstrace se má opakovat v předvečer 30. výročí listopadu 89, z čehož logicky vyplývá, že organizátoři nepředpokládají, že by tři výše jmenovaní do té doby změnili svůj postoj „na demonstraci máte sice právo, ale chcete-li, abychom odešli, porazte nás ve volbách“.

V tomto postoji se ovšem skrývá zásadní problém demonstrujících: všechny spojuje negace – z různých důvodů (osobních, věcných, ideových, smíšených) si nepřejí současné jmenované politiky u moci. (Zda si též všichni nepřejí hmatatelné výsledky jejich politiky, to už stoprocentně jisté není. V tom je snad jediná podoba včerejší demonstrace s těmi v roce 1989 – tehdy též část demonstrujících očekávala, že nenávidění komunističtí papaláši půjdou od válu, budou vystřídání sympatičtějšími, kteří způsobí, že se budeme mít jak v Německu, ale v jejich osobních životech se nic moc nezmění – stále budou moci socialisticky pracovat, ovšem navíc kapitalisticky žít.)

Pokud by se však mezi demonstrujícími udělal průzkum, koho chtějí za příštího premiéra – zda Hamáčka, Bartoše, Výborného, Okamuru, Klause mladšího, Drahoše, Schwarzenberga či někoho z dalších známých nebo méně známých politiků, po zdánlivé jednotě by ihned přišla roztříštěnost.

Dozajista též, co se týká ostatního pozitivního, tedy konkrétních činů příští vlády, viděli bychom velký názorový vějíř. Byli by důchodci za vrácení výše důchodu na starou úroveň, státní zaměstnanci za svoji radikální redukci a snížení platů? Byli by členové přebujelých neziskovek ochotni vzdát se státní podpory za slib, že ušetřené peníze půjdou do dopravní infrastruktury? Byli by zaměstnanci velkofarem ochotni zříci se evropských dotací? Byli by všichni ti, kteří si často nezodpovědně (neboť nemyslí na okamžiky krize, nemoci apod.) berou půjčky, ochotni tvrdě vyžadovat po vládě totéž, tedy nezadlužovat se? A takto by se dalo pokračovat dosti dlouhou. Jak jsem říkával před léty občanům stěžujícím si na mítincích na to či ono: diagnózu umím udělat lépe než vy, ale jakou navrhujete therapii? Shodnete se na ní? A bude se vám ta vyhádaná, kompromisní, líbit?

Problém s odstraněním Babiše a spol. umenšením počtu jeho voličů (a čím déle bude u moci, tím hůře a delší dobu se pak bude odstraňovat jeho promyšleně budovaná chobotnice vrostlá do správy státu) je navíc v tom, že nastoupil do vlády v době zdvihající se surfové vlny konjunktury, která mu umožňuje, spolu se setrvalým zadlužováním státu, doslova uplácet své voliče. Jsou ti, kteří jej chtějí „dostat od válu“ a nahradit jej, ochotni riskovat to, že v okamžiku jejich vstupu do vlády, může s vysokou pravděpodobností nastat celosvětová krize se všemi následky? Jsou ochotni dnes nasednout do vlaku, který záhy začne brzdit?

Není prozíravější (a schopnost načasování v politice je veledůležitá)počkat na okamžik krize a pak sledovat, jak dav Babišových příznivců se mění v dav jeho katů? (Dneska tě maj za svatého, zítra budeš sviňák, veršoval již před drahnou dobou Karel Havlíček Borovský). A mezitím vyhádat a vytvořit, což chvíli trvá, politickou „jednotku rychlého nasazení“, která pak nasedne do opět se rozjíždějícího vlaku a bude mít tedy politický klid zlikvidovat nežádoucí zbytky babišizmu? Najdou se vůbec takoví?

***

Malajsijský premiér nesouhlasí s výsledky vyšetřování katastrofy malajsijského letadla MH17, které bylo sestřeleno nad Ukrajinou a v jehož troskách zahynulo 287 lidí. Od samého počátku jde podle něj o politickou kampaň s cílem obvinit Rusko.

Tolik zpráva, z níž jasně vyplývá, že Malajsie nebere od EU žádné dotace, takže nemusí se závěry vyšetřování (ke kterému nebyla přizvána!) na rozdíl od Česka souhlasit.

***

Facebook odstranil z jednoho profilu opakovaně obal desky Led Zeppelin „Houses of the Holy“ z roku 1973, neboť jsou na ní nahé děti, byť graficky upravené.

Pokrytectví kombinované s blbostí nebezpečně vzrůstá…

***

Karel Pacner na facebooku:

V sobotu šel od 20 hodin na ČT 24 oblíbený pořad Civilizace, tentokrát o ortopedii. Uprostřed vysílání byl přerušen a na obrazovce se objevil premiér Babiš v Lánech - mluvil o tom, o čem se s prezidentem nedomluvil a domluvil. Vlastně o nic nešlo. Toto naprosto fádní sdělení ještě umocnila moderátorka tím, že ho svými slovy znovu odvyprávěla. Viděli jsme ještě část Civilizace, konec však chyběl. Kardinální chyba!

Režisér dne se podělal. Když přerušili vysílání, tak mně zatrnulo: Válka v Perském zálivu! Místo toho tiskovka s nulovými informacemi!

