Miroslav Macek: Nebýt blbosti některých europoslanců...

reklama

Část europoslanců v úterý přirovnala Roma Stanislava Tomáše z Teplic, který zemřel v červnu po zásahu policie, k Afroameričanovi Georgi Floydovi. Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11752 lidí

„Stanislav Tomáš, evropský občan, Rom, občan České republiky zemřel po brutálním policejním zákroku. Byl udušen," prohlásil na plénu španělský poslanec Juan Fernando López Aguilar ze Španělské dělnické socialistické strany.

„Připomněl bych případ George Floyda s jedním rozdílem – že v Evropě nezazněly hlasy, nevzniklo hnutí s heslem Nemohu dýchat," doplnil Aguilar, podle něhož jsou Romové oběťmi systematických útoků.

Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš zemřel v červnu v sanitce poté, co proti němu tepličtí policisté použili donucovací prostředky. Policejní mluvčí v říjnu uvedla, že podle znaleckého posudku smrt nastala v přímé souvislosti s intoxikací pervitinem.

Viceprezident Evropské komise Margaritis Shinas podotkl, že kdyby nebylo europoslanců, o Tomášovi by se zřejmě vůbec nediskutovalo.

Tato zpráva se v podstatné věci mýlí. O Tomášovi by se totiž vůbec nediskutovalo, kdyby nebylo blbosti některých europoslanců.

***

Z radnice New Yorku zmizela socha prezidenta Jeffersona. Byl to totiž rasista. Stála v místnosti 187 let. Další stupeň lidské blbosti k nekonečnu zdolán!

***

Odposlechnuto:

Mně by nevadilo, kdyby umřelo deset procent lidí. U nás v paneláku dokonce vím, kteří by to měli být.

Psali jsme: Miroslav Macek: Cítím se na třicet a navíc umím velice dobře střílet Miroslav Macek: Šikaně se říká motivace a podlehnutí nátlaku dobrovolnost Miroslav Macek: Sliby se slibují, blázni se radují… Miroslav Macek: Hrozí pokuty a vězení očkovaným, kteří též roznášejí covid?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.