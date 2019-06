Miroslav Macek: Po prognostikovi Zemanovi tu máme prognostika Babiše, který je zároveň jasnovidcem

Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své podniky, uvedly Hospodářské noviny. Dospěl k tomu audit, který Komise poslala českým úřadům. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od loňského února, chce Brusel vrátit zpět. Ministerstvo financí potvrdilo, že závěry auditu obdrželo. Odpoví ale až na českou verzi, kterou zatím nemá. Premiér ve sněmovně označil informace kolem auditu Evropské komise za hysterii, opozice prý nemá jiné téma než Agrofert a Čapí hnízdo. Sněmovnu poté opustil.

K tomu Fero Ondruš:

Prosím vás už ho nechme, kluka šikovného, nepolitika, protikorupčníka, neestébáka, nekomunistu, vítěze úplně všeho. Ať si to ještě pár měsíců užije, stejně je to kampááň. On je z toho potom tak vzrušený, že kňourá a brble a nemůže se dobře vyjádřit, no a potom vypadá v té televizi jak šašek, a to je premiér, že…

Po prognostikovi Zemanovi, který se dle svých vlastních slov vždy mýlil, tu máme prognostika Babiše, který se nemýlí nikdy, neboť je zároveň jasnovidcem. Jinak by totiž nemohl vědět, že eurounijní zprávu o jeho střetu zájmů, kterou navíc nečetl, „Česko“ odmítne.

Pokud ovšem nemyslí „Českem“ ministerstva ovládaná podbabiši a podbabiše mezi vládními právníky.

Bývalý velvyslanec USA v Česku Andrew Schapiro pracuje pro finančníka Zdeňka Bakalu. Je jedním z jeho právníků v případu žaloby, kterou Bakala podal na podnikatele Pavola Krúpu pro vydírání u amerického federálního soudu. Uvedl to internetový deník Echo24 s odvoláním na informace Šárky Samkové z Bakalovy společnosti BM Management.

"Poznal jsem pana Bakalu, když jsem byl velvyslancem v České republice. Vždycky byl hrdý Čech a aktivně podporoval demokratické hodnoty a volný trh. Když mě požádal o pomoc v této kauze, s radostí jsem to přijal," uvedl Schapiro podle serveru.

Zajímavá zpráva! Zvláště mne zaujal výraz „hrdý Čech“, ještěže neřekl „hrdý Ostravak“…

Jan Zahradil:

První týden povolebních vyjednávání naznačil: v EP vzniká rudo-zeleno-liberální koalice s radikální “klimatickou” agendou po vzoru německých zelených, též pan Macron si v tom hraje své. Eurolidovcům nakonec nezbyde, než se k ní přidat. Šance Webera na předsedu Komise klesají (ne že bych měl o něm nějaké mínění). Máme se na co těšit.

Dodávám: Jak nerad říkám „na má slova došlo“…

Vynikající článek o řepce aneb vše, co potřebujete vědět:

http://denikn.cz/137120/proc-cesko-zarostlo-repkou-nabizime-fakta-a-souvislosti/?fbclid=IwAR1_kHeeHY8BmBWgZA-xyGNqjycUjjrChw0TPgPMVOS4q2H2dnuZa4aJuDM

Čeština je jazyk pohotově vtipný:

Greténe jeden!

