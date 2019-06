Miroslav Macek: Rakušané dokončili k hranicím dálnici Vídeň Brno. A my? Budeme pokutovat

Rakušané dokončí svůj úsek dálnice Vídeň – Brno až k hranicím ve stejné době, kdy se na české straně zcela zavře provizorní most na Nových Mlýnech a desetitisíce aut zahltí okolní okresky. Silničáři chtějí okolním obcím situaci co nejvíc ulehčit: „Před převedením dopravy na objízdné trasy pro zajištění bezpečnosti provozu uděláme některá nezbytná opatření u nevyhovujících úseků vozovek jako například vysprávky krytu vozovek a výtluků, nezpevněných krajnic, zajištění požadované únosnosti mostů a podobně.” (Jinak by zřejmě zůstaly výtluky, nezpevněné krajnice a havarijní mosty nadále ve stejném stavu?) Silničáři chtějí také zmírnit problémy s hlukem na provizorním mostu, a to už o prázdninách, kdy dopravní tepna zažívá největší nápor dovolenkářů mířících k moři. Na mostě a v jeho okolí začne úsekové měření. Při nízké rychlosti není hluk tak velký. „Pokračuje výběrové řízení na dodavatele. Po podpisu smlouvy má dodavatel 30 dní na instalaci a zprovoznění. Dva stožáry s vybavením budou umístěny vně mostního provizoria z důvodu kontroly rychlosti na něm. Cena bude známá po obdržení nabídek,” uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Pokuty bude vybírat úřad v Pohořelicích na Brněnsku. Uznejte, že je nejvyšší čas beze zbytku využít rakouské a čínské zkušenosti. Rakouské se stavbou komunikací, čínské s popravami ministrů (nejen) dopravy.

autor: PV