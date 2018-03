Miroslav Macek: Ten Babiš je fakt superman

Časopis Týden zveřejnil článek o vymírajících pediatrech a blížících se nepříjemnostech z toho plynoucích. V roce 2004 bylo totiž u nás 2102 soukromých pediatrů s průměrným věkem 51,1 roků, a to na 1 863. 000 dětí. V roce 2016 pak 1906 pediatrů s průměrným věkem 59,1 roků na 2 066 000 dětí. A situace se stále zhoršuje.

Článek vyjmenovává některé příčiny tohoto stavu, avšak ten hlavní zcela opomíjí: nikdo se nechce stát pediatrem ve společnosti, v níž rodiče vyřvávají svá práva a povinnosti zanedbávají, kdy se zběsilé matky vystudované za jeden večer na internetu hádají se slovutnými lékaři o diagnose a therapii a vpovzdálí číhají vyčuraní právníci.

Bez zásadního řešení tohoto problému bude vše ostatní jen mizerným oddalováním skutečného průšvihu.

***

Vyhostit ruské diplomaty se v návaznosti na útok nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury rozhodlo zatím 14 členských zemí EU. Předseda Evropské rady Donald Tusk to řekl ve Varně před summitem EU-Turecko.

Mimo EU vyhostí Spojené státy 60 lidí, Ukrajina 13 osob a Kanada čtyři osoby. Státy EU, které dnes oznámily vypovězení ruských diplomatů, jsou Německo, Francie a Polsko (po čtyřech), Česko a Litva (tři), Itálie, Dánsko a Nizozemí (po dvou), Lotyšsko, Estonsko, Chorvatsko, Finsko, Rumunsko a Maďarsko (po jednom).

Čeští novináři opět provozují svoji oblíbenou malou sviňárničku a ani slovem se nezmiňují o zemích, které ruské diplomaty nevyhostily.

Tak je nahrazuji:

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

***

Ten Babiš je fakt superman! Sice neumí psát na počítači, jak tuhle vyšlo najevo, ovšem každý den dává na facebook spoustu svých fotografií a opravdu zdařile, lidovým jazykem („Čau, lidi!“) popsané svoje nadměrné nasazení pro nás, obyčejné smrtelníky. Tu najde osm miliard v rozpočtu na opravu silnic, tu má jasno o rychlovlacích, tu o přístavbě nemocnice, tu o rychlodráze z pražského letiště do centra.

Vše s poznámkou, že všechno už dávno mohlo být, kdyby ty vlády před ním makaly jako on.

Profesionální práce, všechna čest. Kalí ji jen jedna věc: vše je psáno v „ich“ formě, jako by to vše Babiš tou krásnou lidovou češtinou psal sám a ne námezdní bezskrupolózní pisatelé.

Také jeden charakterový rys…

Psali jsme: Miroslav Macek: Na chudý lid musí být přísnost, aby se daly prošustrovat miliardy Miroslav Macek: Buďme na svoji suverénní, racionální zemi hrdi! Miroslav Macek: V matematice neexistuje žádná královská cesta Miroslav Macek: U ruských voleb se američtí hackeři moc nevyznamenali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV