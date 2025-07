Pavel Foltán: Logo glogloglo?

A kdekoli kdokoli by si mohl říct s tou hláškou z filmu, jak tam starej Lotrando pravil: „A morcec hadry, to sou událostě!“ Něco to evokuje i připomíná.

A obratem na to téma z vox populi (vox Dei) zaznělo hned několik logických otázek, takže například: Proč vláda to logo mění právě teď? Proč nevyhovuje to staré logo, používané po léta bez nějaké kritiky? Kdo konkrétně a jmenovitě inicioval tuhle akci? Bylo na to nějaké výběrové řízení? Kdo vybral zpracovatele a jaké mu dal zadání? Kdo zpracoval tohle nové logo a jak zdůvodnil výsledek své práce? Byla k tomuhle novému logu odborná oponentura, například komisí renomovaných výtvarníků? Měla k tomu vláda nějaké vyhodnocení? A jaké byly konkrétní připomínky? Kolik to nové logo stálo?

Vox populi podotýká například i to, že ten přístup a jeho výsledek poněkud nápadně připomíná logo, co ne tak dávno kdosi dal na dresy hokejových reprezentantů, a že národ fanoušků to kritizoval, protože mu to až moc připomínalo logo jednoho výrobce cizích kamionů. Také podotýká, že někdo by to mohl považovat za jakousi karikaturu státního znaku a symbolu či bagatelní přístup, což je ze strany vlády na pováženou, a to zejména necelé tři měsíce do rozhodujících voleb, kde téhle vládě jde o všechno – podle jejích vlastních slov.

Vox populi správně připomíná, že i tohle nové logo zaplatíme my všichni = občané a daňoví poplatníci a z větší části také voliči…