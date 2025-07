Zdeněk Lanz: Podivná moudra prezidenta Pavla

Tedy kulantně řečeno. Ostatně už roce 2019, tedy ještě v době, kdy nebyl v nejvyšší ústavní funkci, jsem v článku Podivná logika generála Pavla jeho názory komentoval. A své pocity z toho, že se tento člověk stal prezidentem České republiky, jsem vyjádřil v článku Národní ostuda.

Pokud by Petr Pavel nebyl nejvyšším ústavním činitelem, prezidentem České republiky, a tedy i vrchním velitelem jejích ozbrojených sil, asi by se dalo nad jeho názory mávnout rukou. Vždyť přece každý má právo na ty své. Ale takto?! Někdo by mohl namítnout, že vše nemá ze své hlavy, že mu přece občas poradí nějaký ten poradce, například „přítel po boku“. Ale pokud by prezident republiky neměl na kardinální otázky svůj vlastní názor, bylo by to ještě horší.

Ale dost filozofování, nejlepší bude podívat se na nějaký konkrétní příklad z doby nedávno minulé. Třeba na diskusní pořad Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News (ZDE), o němž referuje na svých stránkách veřejnoprávní agentura ČTK České noviny v článku Pavel: Příští vláda by měla stanovit čtyři až pět priorit a na ně dávat peníze (ZDE). Autorův článek si rozhodně nedělá ambice podrobně komentovat každé prezidentovo slovo, každou jeho myšlenku z téměř hodinového rozhovoru. Komu by se zdálo, že bylo něco vytrženo z kontextu, může si poslechnout záznam celého rozhovoru přímo na CNN Prima News.

V souvislosti se závazkem členských států NATO ze summitu v Haagu zvýšit během deseti let výdaje na obranu na pět procent HDP hovořil prezident Pavel o prioritách. Česko prý má mnoho priorit, a tím pádem vlastně žádné, a nemůže investovat do skutečných cílů. Podle Pavla bude na další vládě, aby si stanovila čtyři, možná maximálně pět skutečných priorit, do kterých se budou sdružovat prostředky, a ty ostatní budou buď stagnovat, nebo dojde možná i ke snížení.

Za základní prioritu označil prezident Pavel vnitřní i vnější bezpečnost. Pokud nebudeme žít v bezpečném prostoru, tak ostatní investice ztrácejí smysl. Za druhou prioritu považuje vzdělání včetně vědy a výzkumu a podpory inovací. Třetí prioritou je podpora energetiky, protože na ní bude záviset rozvoj tuzemské ekonomiky. Za další téma označil zdravotnictví. V něm prý nejsou problémem peníze, ale to, jak se s nimi nakládá.

Vraťme se k základní prioritě, za níž považuje prezident Pavel vnitřní a vnější bezpečnost. Existuje Výbor pro vnitřní bezpečnost, což je pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro koordinaci a plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky a ochrany veřejného pořádku. Což o to, pokud by ovšem…

Starší čtenáři si jistě vzpomenou na dříve často používaný pojem „boj proti vnitřnímu nepříteli“. A těm nejstarším, kteří ještě pamatují padesátá léta, možná při vyslovení pojmu boje proti vnitřnímu nepříteli přeběhne mráz po zádech. Je to jen těžko uvěřitelné, ale dnes se už zase, opět, rozbíhají jakési „soft politické procesy“, při nichž zatím většinou padají „jen“ podmíněné tresty. Ale co není dnes, může být už zítra. A občané s jinými názory, než jsou ty oficiální – vládní, jsou jakýmsi vládním koordinátorem nazýváni sviněmi. Šrouby se pomalu ale jistě utahují.

K myšlence, aby Česko nakoupilo protiletadlové baterie Patriot, prezident řekl, že jsou sice extrémně kvalitní, ale současně drahé a těžko dostupné. Tak alespoň, že stíhací bombardéry F-35 Lighting II, které jsou mj. schopné nést jaderné zbraně, konkrétně bomby B61, jsou kvalitní, ale současně levné a snadno dostupné.

Rada první: V bezpečném prostoru nebudeme žít, když utratíme 150 miliard za khaki hračky, ale když přestaneme šermovat jiným před nosem svou pěstičkou.

Nová vláda, která vzejde z voleb, bude muset pokračovat v konsolidaci veřejných financí a snižování deficitu, jinak bude státní rozpočet stát na vodě. „Systémové problémy, které jsou ve státním rozpočtu, se přijetím vládního konsolidačního balíčku z roku 2023 jen odsunuly,“ řekl prezident Pavel.

Odložit zavedení emisních povolenek pro domácnosti se podle prezidenta s největší pravděpodobností nepodaří, protože země, které po odkladu volají, nebudou mít dost síly vyjednat si výjimku. "Bude na příští vládě, aby k tomu zaujala postoj, který bude asi nejrealističtější. To znamená velice rychle a spolehlivě vysvětlit veřejnosti, co je ve věci, co za ty zvýšené výdaje na druhé straně budeme mít my a jaký to má vlastně smysl," popsal.

Nový systém emisních povolenek ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Podle expertů by systém mohl výrazně zvýšit náklady domácností na energie či paliva. Česko s dalšími 17 státy žádá úpravu chystaného systému ETS2. Návrh revize počítá například se zastropováním ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi.

Rada druhá: Obchodu s emisními povolenkami, tomuto podvodu století (ne-li tisíciletí), je potřeba říci rozhodné ne! „Milá Evropská unie, my se těch vašich špinavých kšeftů s životodárným plynem – oxidem uhličitým už účastnit nebudeme! Vašich zvrácených hrátek s lidskými osudy už máme dost. Už nenecháme naše občany ožebračovat přemrštěnými cenami elektrické energie z Lipské burzy. A plyn a ropu budeme nakupovat tam, kde je to pro nás výhodné, a ne tam, kde nám to milostivě dovolíte, navíc za nestoudně přemrštěné ceny.“

Rada třetí: Nechte plavat už ani nevím kolikáté sankce proti Rusku. Vždyť škodí více nám, než tomu, proti komu je zavádíte. A vzpomeňte si na to, že jednání mezi Ukrajinou a Ruskem probíhala prakticky vzápětí po zahájení, jak to nazývá Ruská federace, speciální vojenské operace. A především si vzpomeňte na to, kdo tato jednání překazil.

Možná si bude někdo klepat na čelo, že se autor článku asi zbláznil. Ale možná se najdou i tací, kteří budou nad výše uvedenými radami v klidu a bez emocí a nadávek přemýšlet. Když už ne kvůli sobě, tak kvůli svým dětem a dětem jejich dětí.

