Národní institut SYRI: Volby přinesly posílení ANO, žádné zemětřesení ale neznamenají

Komunální volby a první kolo senátních voleb přinesly na české politické scéně posílení Hnutí ANO. Do hlasování se promítly i momentální nálady ve společnosti související s energetickou krizí.

reklama

Přestože opozice v senátu zřejmě posílí, výsledek voleb ale žádné zemětřesení neznamená a v senátu si vládní koalice svou výraznou převahu udrží, říká politolog z Národního institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) Lubomír Kopeček.

Hnutí ANO získalo hned v prvním kole jednoho senátora, dalších sedmnáct jejich kandidátů postoupilo do druhého kola. „Znamená to úspěch a velmi pravděpodobné posílení, o tom není sporu. Na druhou stranu to ale není žádná revoluce. I když se klub ANO v senátu po druhém kole rozroste, největší klub si podrží ODS s TOP 09,“ uvedl Kopeček s tím, že výsledek vládních stran v prvním kole senátních voleb neznamená oslabení. Asi dvacet kandidátů, kteří jsou s vládními stranami více či méně spojení a jdou do druhého kola, znamená podle Kopečka ve stávající klesající důvěře ve vládu spíše úspěch.

Víkendové volby podle politologa přinesly zjevný nárůst populistických a extremistických hlasů. Ostatně na polarizaci společnosti a české politické scény vědci SYRI už v minulých týdnech poukazovali. „Hlavní nosič vzestupu podpory ANO je, že se mu částečně povedlo změnit volby v hlasování o vládě. Výsledek se dá číst jako omezený úspěch ANO. Ovšem není to žádné zemětřesení,“ uvedl Kopeček, který na podobné vyznění voleb už před hlasováním upozorňoval s tím, že cílem opozice je vládu co nejvíce oslabit a ukázat její slabou podporu veřejnosti.

Energetická krize, vysoká inflace a stoupající ekonomická nejistota má na aktuálních náladách ve společnosti významný podíl. „Pokud by byly volby za dva tři měsíce, byl by úspěch ANO pravděpodobně ještě výraznější. Tím, že se jednou za dva roky obměňuje jen třetina Senátu, tak to brzdí radikální proměnu této komory parlamentu,“ uvedl Kopeček.

Kromě ANO posílila i SPD, jejíž dva zastupitelé mají podporovat novou koalici v Plzni, kterou povede Hnutí ANO. Podle Kopečka sice SPD posílila, jako samostatná formace ale do vzniku koalic příliš promlouvat nebude. „Nedovedu si představit, že by se stali běžnou součástí městských rad ve velkých krajských nebo okresních městech. Na to byla SPD v minulosti na komunální úrovni příliš izolovaná“, uvedl politolog SYRI.

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) vznikl 1. června 2022. Pod jednou střechou sdruží cca 150 vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd. Zkoumat bude následujících 9 oblastí: (1) Komunikace, riziko a nejistota; (2) Právo a vládnutí; (3) Systémy resilience; (4) Socioekonomické nerovnosti; (5) Polarizace a populismus; (6) Efektivita zdravotního systému; (7) Vzdělávání; (8) Ekonomické dopady; (9) Trh práce.

Lubomír Kopeček je profesorem na Katedře politologie a zástupcem ředitele Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje hlavně minulosti a současnosti české politiky a dále srovnávací politologii. Je autorem či spoluautorem řady knih a odborných článků, například Éra nevinnosti. Česká politika 1989?1997 (Barrister & Principal 2010) nebo The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics (s Vítem Hlouškem a Petrou Vodovou, Palgrave Macmillan 2020).

Psali jsme: Druhé kolo ANO proti SPD: Komentátor Honzejk se shání po lázních. A Pehe a Džamila... Babiš (ANO): Potřebujeme alespoň trochu rovnováhy Analýza: ANO v senátním finále úspěch z prvního kola nezopakuje Nevolte menší zlo! Neopakujme chybu s referendem o premiérovi, ale zabraňme Fialovi mít ústavní většinu, vyzval Vondráček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.