Obránci zvířat: Klece přece nikdo nechce

Členka zemědělského výboru ve svém článku kritizuje snahu o zákaz klecových chovů u nás. Zcela však opomenula fakt, že proti klecovým chovům se podle průzkumu agentury Median postavily tři čtvrtiny Čechů. Ti si přejí tuto krutou praktiku zakázat, protože si jasně uvědomují hrůzné „životní“ podmínky slepic v tomto způsobu ustájení. Češi nechtějí, aby slepice celý svůj krátký život prožily namačkané v kleci na osobním prostoru o velikosti papíru A4 s dalšími dvaceti zvířaty. Nemohou si tam popoběhnout, popoletět nebo si protáhnout křídla. Při snaze o nějaký pohyb jim hrozí poranění o mříže.

Paní poslankyně zmiňuje, že tísnění v klecích evropská legislativa nepovoluje, to však v současné době není pravda. V roce 2012 byly zakázány tzv. bateriové klece a většina drůbežářů u nás své chovy přestavěla na obohacené klecové systémy. Jenže přídavné prvky v „obohacených“ klecích neřeší problém naplňování přirozených potřeb slepic. Hrabání v hlíně, čištění se popelením – o takto zcela obyčejných věcech si mohou slepice v klecových chovech nechat jen zdát, protože přídavné prvky zdaleka neplní svůj účel. Slípky navíc celý život stojí na drátech, z čehož je bolí pařáty, a nikdy nepoznají, jaký je to pocit mít pevnou půdu pod nohama. Pokud tedy jde o nějaké obohacení, tak jen těch podniků, které vydělávají na týrání zvířat.



Klecová vejce nikdo nechce

Je pravdou, že se maloobchodní řetězce zavázaly, že klecová vejce nebudou nejpozději od roku 2025 nabízet. Paní Balaštíková se však spletla v počtech, nejde jen o jeden řetězec supermarketů, ale o všechny velké firmy v tomto odvětví. Tak jen namátkově – Tesco, Lidl, Globus, Albert, Billa, Kaufland, online supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz, vesnické a maloměstské prodejny COOP a další – ti všichni mají své závazky. Navíc Rohlík.cz a Košík.cz svému slovu již dostály a od poloviny tohoto roku klecová vejce vyřadily z nabídky. A aby toho nebylo málo, Košík dorovnal cenu nyní nabízených podestýlkových vajec na původní cenu vajec klecových, takže ani argument, že se po přechodu na bezklecové systémy chovu vejce zdraží, tak zcela neplatí.

Paní poslankyně za ANO se také podivuje, proč závazky obchodů směřovaly až k roku 2025. Odpověď je jednoduchá – jde o realistické datum, kdy drůbežáři mohou stihnout přestavět chovy z klecových na alternativní způsob. Kdyby obchodníci klecová vejce odmítali hned, nebyli by čeští drůbežáři schopni pokrýt poptávku po bezklecových vejcích, neboť je momentálně v klecích uvězněno asi 83 procent z veškerého komerčního chovu slepic v ČR. Spousta společností už pochopila, že pro lidi je stále důležitější etická stránka a nechtějí svou peněženkou podporovat utrpení jiných živých bytostí. Jen někteří politici se stále snaží obhájit neobhajitelné.



Záběry z klecových chovů? Prý nic „otřesného“

Paní poslankyně dále zpochybňuje, že na investigativních záběrech z klecových chovů zveřejněných loni

v červnu je něco „nenormálního“. Podle ní opelichané slepice prostě přepeřují. Každému, kdo záběry viděl, musí být jasné, že nejde o běžné přepeřování, ale o poranění způsobené mřížemi klecí. Stává se, že v nich slepice uvíznou a svůj životní boj s klecí prohrají úplně, což i samotné záběry zachycují. Ostatní slepice pak mrtvé tělo využijí jako pevnou podložku, a tak nemusí aspoň po omezenou dobu stát na drátech. Člence zemědělského výboru to nejspíš přijde normální, veřejnost se naštěstí nenechává opít rohlíkem a podle výše zmíněného průzkumu Medianu si 86 procent lidí myslí, že podmínky v klecových chovech jsou pro slepice nepřijatelné. A mají pravdu! V porovnání s ostatními způsoby chovu jsou klece skutečně nejhorší.



(Schválně?) mylné poselství

Představa paní Balaštíkové, že slepice musíme nacpat do stísněné klece vlastně pro jejich dobro, protože jsou obohacené klece rájem, je lichá. Většina Čechů to ví, a tak je zbytečné hledat chabé výmluvy pro zachování klecových chovů. Naopak k jejich zákazu směřuje celá Evropská unie. V současné chvíli finalizuje sběr podpisů evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, která bojuje proti klecovým chovům všech hospodářských zvířat v EU. S výsledky to vypadá velmi nadějně. Je tedy více než pravděpodobné, že se problematika klecových chovů začne řešit plošně v celé EU. Někteří volení zástupci českých občanů však koukají stále do minulosti, neposlouchají názor voličů a obhajují praktiky, které ve vyspělé společnosti 21. století nemají co dělat. Uvědomují si to lidé, uvědomil si to i trh… teď už je řada na mocipánech (a dámách).

