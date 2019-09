Oldřich Fischer: Celosvětová migrace? Problém na čtvrt hodiny

V době kolonií se tam kolonizátoři napakovali dost. Tak ať se teď starají o příchozí ze svých kolonií. Itálie obdařila Etiopii a Somálsko přívalem Musoliniho bomb. Tak ať teď berou lidi z těchto zemí. Portugalci a Španělé drancovali stříbro a vše z Jižní Ameriky. Tedy jsou ideální pro příjem všech Latinoameričanů. (Včetně jejich všech domorodých kmenů.) Američané se diví, že Mexičani chtějí zpět do Texasu a Arizony. To jsou vlastně vyválčené mexické kolonie.

U německých kolonií je to sporné. Němci prý zahnali domorodce do pouště a nechali je pochcípat žízní. Belgie může přijmout obyvatele Belgického Konga. Tím se může počet jejich obyvatel zvednout asi desetkrát? U některých oblastí si nevím rady. Obrovská oblast za Murmanskem je označena jako Samojedi. Ti vyhynuli, nebo co? V oblasti Baku se pakovali i Francouzi i Angličané. Tak by se měli dohodnout kolik Azerbajdžánců a Arménů si kdo vezme. Jaké procento Vietnamců vezmou Francouzi a Američané. Z Afgánistánu polovičku Rusové a druhou Američané.

I my jsme tam poslali samopalníky. Takže hrst Afgánců do tzv. republiky Česko. Takže když si to rozdělej hlavně Angličani a Francouzi, tak už žádní utečenci nezbudou. Všichni, co se na rozdělování migrantů po Evropě pakujou, můžou klidně jít jednotit řepu. Od hodiny. Alespoň pár dní v životě budou lidem užiteční. Posílat lidi žít například z Ugandy na Island může jenom naprostej debil. Ale myslím si, že Island se v tichosti z EU vypařil. Tím se zachránil.

Psali jsme: Oldřich Fischer: Myslet trochu... Oldřich Fischer: Hřib – satan Oldřich Fischer: Sirotci-důchodci Oldřich Fischer: Vylepšete již školní osnovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV