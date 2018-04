Oldřich Fischer: Nekonečně hamižný pánbůh

Lidovci (ministr Jurečka a všichni další) rozhodli dávat takzvané zemědělské dotace na jeden hektar zemědělských pozemků okolo pěti tisíc, ať se na nich dělá nebo ne. Katolická církev je prý největším vlastníkem pozemků ve státě. Kolik je to hektarů, nevím. Asi moc. Takovej Babiš bude asi proti ní úplný ouškytek. Tak vlastníkovi do Vatikánu teče z České republiky každý rok – jen tak – okolo pěti tisíc krát počet hektarů, co tady vlastní, i na dotacích. Celková suma je opět nad mé matematické schopnosti. Zeptejme se raději snad astronomů. Ti počítají s velkými čísly. Italský ministát Vatikán vlastní tedy většinu českého území. Rozhoduje, co se zde zasadí, vypěstuje nebo nechá ladem. Přitom vždy dostane navíc státní dotace.

Vůbec nechápu, co vlastně dělá a na co máme odbor špionáže (kontrašpionáže?). Kolik papežů-majitelů vatikánského nadnárodního uskupení za poslední staletí vyhlásilo křížové výpravy proti Čechům? Asi pět. Co jsem četl, tak jednou následkem vraždění a následnými útrapami se zmenšil počet Čechů snad na polovinu. A teď jim ti, co jsou v parlamentu, vnutili převážnou většinu státu. Přitom je teď nemožné bránit stát. Na skoro každém kopci je pozorovatelna a vlastně bunkr cizí, státu tisíc let nepřátelské mocnosti (kaple ,kostel, klášter...). Okolo jsou pozemky, na které vlastně česká armáda nesmí (ani čeští občané). Armáda teď není schopna v praxi uhájit ani jednu vesnici. Natož město. Tam je hned několik obrněných postů Vatikánu. Když si teď na obhospodařování svých pozemků dovezou „dušníky“ (církevní nevolník) z kteréhokoliv kouta světa, tak se stát může jít akorát klouzat.

Jidáš prodal bratra za třicet stříbrných. Vláda a poslanci prodali vlastní stát snad za pět měďáků. Pro každého. Naprostým mlčením je postižen i celý úřad včetně paní ombudsmanky. Ti přece berou též nekřesťanské prachy za „ ochraňování“ obyčejných občanů. Armáda opět nezklamala. Hitler dostal Čechy i s výzbrojí zadarmo. Brežněv taky. Vatikán má armádu pod palcem. Vrchní velitel vojenství nejdřív několik let dělal skvěle placeného poslíčka ve Vatikánu. Pak se časem stal velitelem české armády. Vidím to tak, že všichni generálové pustí kdykoliv svůj stát k vodě za nějakou tu medaili navíc. Pak už jen dělají mrtvého brouka.

Realita je dnes taková: Každý majitel sebemenšího políčka je stále bombardován dopisy, aby své políčko prodal. Alespoň šest dopisů do roka. Nabídky z původních asi třiceti tisíc vzrostly na 155 000 korun, až na 205 000 Kč za jeden hektar. Záleží na tom, kolik si chce ten který jednotlivec nebo firmička urvat. Je to absurdní. Co chce pěstovat zájemce například z Bohumína, Děčína, Lovosic a podobně na asi jednom hektaru kamenité půdy, kde je motyka jenom pro legraci? Potřebujete krumpáč. Na zorání i pásák. Navíc severní příkrý svah. Jižní Čechy.

Stát se stal vlastně jakousi mršinou, nad níž krouží finanční spekulanti. Snad z celého světa.

Stále dál ke skvělým „demokratickým“ zítřkům!

autor: PV