Oldřich Rambousek: Deset milionů od státu do oblastí, postižených tornádem? Směšné!

Že se nestydíte - vy naškrobení panáci. To vám není stydno, paní Schillerová? Co se dá při dnešních přemrštěných cenách stavebního materiálu za deset milionů udělat? Mnoho toho nebude a všichni to víme. Že to uhradí pojišťovny? Ale jděte.

Obyčejní dělníci z vesnic nemají pojištění nemovitostí nic moc, protože je drahé a oni musí obracet v ruce každou korunu. Velmi málo dělníků dosáhne alespoň na průměrný plat! Vy to tam nahoře moc dobře víte a ani vám není hanba ohánět se tady deseti miliony. To je jak když prdne do jetele. Daně od lidí - to berete, a když je státu třeba, tak se zachováte jako hladový žid. K čertu s vámi! Co z toho, že se do postižených oblastí jeli podívat Hamáček i Babiš.

Co ty lidi z toho mají? Jestli se ti dva jeli pouze podívat na smutnou tragédii, aby obveselili svou trapnou duši, tak potěš koště. A co dělají piráti? Nyní se mohou předvést v celé své kráse a ukázat lidem, jak to s nimi skutečně myslí! Tady kecy jako ve sněmovně budou k ničemu. Kde je naše slavná armáda, jež se chystala dobít matičku Rus. Nyní může ukázat své svaly, a to na místě velmi potřebném. Tedy jestli ještě nějaké svaly má. Ať armáda ukáže, jestli je dnes lepší, než armáda za socialismu, kdy ti naši kluci dokázali mnohdy doslova nemožné. Co dělají muklové v base? Čučí na bednu a listují v pornočasopisech. Vyhnat je z baráků a makat. Armáda je může se samopaly hlídat a oni alespoň jednou vrátí něco málo z toho, co naši celou společnost už stáli. Mohou stavět nové domy a hezky zadarmo! Vždyť i ti postižení katastrofou na ně přispívají svou prací a penězi.

Také bych tam rád viděl v montérkách paní Langšádlovou z TOP 09, aby alespoň maličko poznala, jak vypadá zpustošená zem, neboť to právě byla tato velmi šlechetná paní, která by na Rusko ráda použila jaderný arzenál. Tady uvidí, jak to přibližně vypadá, kdyby se událo to, co ona by ráda, a má tu výhodu, že je to bez radiace. No a v neposlední řadě se ptám, kde jsou komunisti? Vždyť ti by tam měli být první mezi prostým lidem. Já jsem se nyní vrátil z nemocnice, ale nějaké peníze jsem tam už poslal. Udělal jsi to také, soudruhu Filipe?

Tady, vážení, žádné řeči nepomohou. Tady jsou potřeba rychlé činy, pracovité ruce a peníze. Ty lidi potřebují podporu od nás všech, stát nevyjímaje. Agrofert také může pomoci, když tak rád čerpá dotace. Tak šup do práce a fakt mě už neserte. Přeci všechno nenecháte na chudácích hasičích. Vezměte si příklad ve vedení Pardubického kraje, jak se k situaci postavil. Tam je třeba smeknout.

Nebudu to dále rozepisovat, neb to ničemu nepomůže, ale kdyby každý z nás poslal do postižené oblasti alespoň stovku, bylo by veseleji. Je nás deset milionů. Tornádo může přijít zas a kdo ví, kdo příště bude potřebovat pomoc bližního svého. Může to být kdokoliv z nás. Děkuji touto cestou všem, kdož se už na pomoci podílí, a zahanbují svým postojem vládu a stát.

Děkuji například panu Komárkovi, ale i prezidentu Zemanovi a mnohým dalším.

