Oldřich Rambousek: Evropská unie a Německo díky koronaviru ukázali svou tvář

Celý ten blázinec a virové šílenství mají i svá pozitiva. Ve své nahotě se plně projevila totální neschopnost řízení ze strany EU. Projevilo se dokonce i to, že ti Němci se vůbec nezměnili a že jsou to stejní parchanti, jakými byli vždycky. Vylezl na povrch i takzvaný zmrdismus ze strany některých našich politických stran. Co chcete víc??? Já vím - kopnout ty prevíty konečně do prdele, ale bohužel tak dlouhé nohy nemáme. Je však velmi důležité, abyste si to alespoň uvědomili a každý, dle svých možností, to dal těm bestiím sežrat.

EU prakticky nechala všechny členy tohoto pochybného spolku na holičkách. Každá, i ta sebe chudší země si musí problémy s koronavirem vyžrat sama. Žádný krizový, natož pandemický plán EU nemá. Všichni její lídři jsou zalezlí jak krti a mlčí. No - na druhou stranu možná dobře, protože stejně plácají hovna. Je však tristní, když se ukázal stav EU v takto při pouhé epidemii. Co by se asi dělo při vypuknutí války??? Celá střední Evropa je prakticky bezbranná a armády středoevropských zemí mají pouze lokální význam! Další velmi důležitou věcí je fakt, že všechny Slovanské národy jsou téměř demobilizované-tedy krom Ruska. Není Vám to divné. K tomu si ještě Merkelice dovolila veřejně říct, aby se ostatní země vzdaly své suverenity ve prospěch EU!! Proč takto nemluví o Německu??? Proč se Němci nevzdají své suverenity! Každý blbec ví, že EU ovládá a řídí Německo. Europoslanci zemí jako je ČR tam působí jen jako dobře placený kompars.

Mnoho lidí v současnosti kope do Babiše a jeho současné vlády. Ano-jistá pochybení tam jsou-kdo nedělá chyby, ale v zásadě je postup vlády správný.Proboha držte už tedy huby, nebo se sami předveďte, jak to všechno uřídíte vy křiklouni. To skutečně není žádná prdel a politikaření jaké předvádí předseda ODS Fiala nikomu nepomůže. Pan Fiala zneužívá stavu epidemie k dehonestaci vlády a posilování pozic ODS a to je v tuto chvíli prasárna jak má být. Ono se mu to kecá z pozadí, když vlastně nenese žádnou odpovědnost a prakticky nic nemusí. Takhle se chová pane Fialo primitiv a hajzl. Na obyčejné lidi serete a preferujete hlavně podnikatelský a kapitálový sektor, ale uvědomte si prosím, že bez těch blbejch dělníků, bez té lůzy, jste úplně v prdeli, protože by na Vás už neměl kdo vydělávat. Je docela smutné, že to mnozí lidé nevnímají, co jste zač. A co dělá nyní pro občany Kalousek, Němcová, Benda, Schwarzenberg, Rakušan a další??? Nic. Jsou zalezlí taky a přepočítávají si své majetečky.

Je mi líto, že ČR se sama tolik ponížila před Čínou a následně ji v dobrém Čína ponížila ještě více. Ano-odmítli jsme na začátku epidemie humanitární pomoc Číně a to bylo špatně. Čína měla na počátku velké potíže, ale zvládla to. Dnes, když nám teče voda do prdele, tak vysíláme letecké speciály, abychom si mohli odvézt Čínskou pomoc k nám. Navíc Čína posílá pomoc i svými letadly. To jsi tomu Petříčku dal. Že se nestydíš ministře. Když na to nemáš IQ, tak do vlády nelez, protože děláš ostudu všem. Ministr Vojtěch je prakticky to samé. Nekompetentní člověk. Právě krizové situace odhalují to, jaký kdo ve skutečnosti je a také se ukazují schopnosti, či neschopnost.

Na závěr se ještě vracím k tomu zlému Babišovi. Co po něm kurva chcete??? To máte lidi tak krátkou paměť?? Po komunistech zdědili takzvaní demokraté narvané sklady CO. Vše rozkradli a rozprodali. Každá větší vesnice měla sklad civilní obrany, každá vesnice měla krizový plán a každá vesnice měla i kryty v pro případ nukleární války. Byly to třeba jen sklepy, ale byly, vědělo se o nich a byli evidované. Plynové masky byly i pro koně a dnes nejsou ani blbý roušky. A kdo to vše tak zkurvil??? No přeci ODS, ČSSD a KDU-ČSL. To už nevíte??? Poděkujte tedy především těm Kalouskům, Havlům, Schwarzenbergům, Kasalům, Bartoškům a dalším. Systém CO se budoval desetiletí, pak přišli ti demokrati a během cca pěti let z toho všeho zbyla jen ožraná kost a po Babišovi teď chcete zázraky??? To stojí velké peníze a navíc propracovaný systém CO, ale i armády chtěl u nás západ prvotně zlikvidovat, což se mu bezezbytku povedlo. Že jsme teď téměř bezbranní snad konečně vidíte a jsou na tom všechny post-socialistické země stejně. Němcům, těm je to jedno-ti si klidně zabaví pro sebe kamiony s respirátory, které si objednaly vlády jiných zemí a které už byly dávno před tím i zaplaceny. Inu Árijská nadřazená rasa.

