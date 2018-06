Oldřich Rambousek: Každý z nás si živí svého Němce a Američana

Dost možná je to těžko uvěřitelné, ale jsme zotročenou zemí a stejně s námi většina zemí v Evropě. Novodobé otrokářství je sice úhledně zabaleno v lákavém obalu, ale všímavý člověk je schopen toto vnímat, a to i přestože ekonomická situace české občanské společnosti se o trochu zlepšila a nezaměstnanost je minimální.

Proč tedy říkám, že každý z nás si živí svého Němce? Tento fakt je dán naší ekonomickou strukturou, vlastnictvím výrobních prostředků a přímou závislostí naší ekonomiky na zakázkách ekonomiky německé, potažmo EU, kterou Německo ovládá. V rámci takzvané efektivity výroby je samozřejmě česká firma nucena zadanou výrobu realizovat za mnohem nižší cenu, než je obvyklé v Německu. Tomu se přeci říká byznys. Ano - máme volbu. Takovou zakázku vzít nemusíme. Jenže pro nejsilnější ekonomiku Evropy není problém tuto výrobu přesunout v rámci EU třeba do Rumunska, Bulharska či úplně jinam. Potom nebudeme mít vůbec nic - tedy krom nezaměstnanosti. Jde v podstatě o vydírání, kterému se honosně říká vyjednávání o ceně zakázky. Existuje mnoho dalších aspektů těchto procesů, které je však zbytečné rozepisovat, neb fungují stejně tak, jak je výše uvedeno, a naší ekonomice moc velká možnost volby nezbývá. Musíme si natvrdo přiznat, že jsme zemí podřízenou, a nikoliv rovnocenný partner.

Můžeme samozřejmě spílat vládě, ale to je v podstatě zbytečné. Současná vláda s tímto stavem nemůže nic dělat, i kdyby byl Babiš pozlacený. Současnost je totiž výsledkem práce či ne práce Václava Havla, Klause, Ježka, Dyby, Kočárníka, Dlouhého a jim podobných. To oni manévrovali s naší zemí tak, že je v područí a naši dělníci pracující na ty německé. Nemluvě o tom, jak obrovské prostředky jsou z naší země vyváděny ven dceřinými firmami ke svým matkám. Viz Kaufland, banky, škodovka atd.

Svého času jsme měli na výběr. Jsem toho názoru, že kdyby naše země šla cestou švýcarskou nebo lucemburskou a zachovala si neutralitu, tak bychom na tom byli o mnoho lépe. Zájem by o nás měl východ i západ. Jenže to by na hradě nesměl trůnit jakýsi Havel (snad se tak jmenoval) a premiérem by nesměl být tenkrát Klaus. Ti svorně tvrdili, že by tato cesta byla pro naši zemi nevýhodná a moc drahá. Ano, to je jistě pravda, protože by nebyl možný tak likvidační výprodej české země a páni papaláši by si nemohli namastit kapsy. Byl by to pro ně osobně málo výnosný byznys. Nesmím také zapomenout, že velmi významnou roli v tomto špinavém kšeftu sehrával žvatlající knížepán, který byl našeptávačem onoho mizerného dramatika, ale skvělé loutky. Byl to právě knížepán, kdož měl značné ekonomické a politické vazby na západ a bohužel také k nacistickým pohrobkům, kteří si dodnes nárokují Sudety a požadují zneplatnění Benešových dekretů. Nemluvě o tom, že lidovci se s těmito špínami ještě bratříčkují a říkají tomu usmíření. No nevím - u lidovců asi funguje usmiřování s vrahy, jen je otázkou za kolik.

Určitě se budete ptát, zda z tohoto stavu je cesta ven. Existuje, vážení, ale je složitá, trnitá a nebezpečná. Žádný jednotlivý člověk, nebo pisálek jako já, nic nemůže změnit. Můžeme jen burcovat a probouzet. V této hře je jediným možným řešením revoluce. Nikoliv však v lokální formě, jako třeba jen v ČR. Zde je nutné přijmout teze globální revoluce, globálního vzdoru! Do jisté míry by se v tomto případě daly replikovat principy, použité v roce 1948. Velkou nevýhodou tu však je fakt, že Evropa není ve stavu, jako byla po druhé světové válce, a lidé již zapomněli, jakých zvěrstev je schopen kapitalismus, jenž byl příčinou oné strašné války. Zcela záměrně píšu, že ony principy lze použit do jisté míry - přeloženo do jasného jazyka to znamená, že nám není třeba nějaké podřízenosti, jak Německa, tak Ruska nebo Ameriky. My přeci můžeme mluvit a jednat s každým a přitom nemusíme lézt nikomu do zadku. To už tady totiž bylo mockrát a vždy jsme na to jen dopláceli. Dovolím si však připustit fakt, že bychom se nevyhnuli tzv. politickým procesům, kde by před lidovým soudem pravděpodobně stanuli lidé, jako například Schwarzenberg, Dlouhý, Sobotka, Kočárník a další. Domnívám se, že škody republice svou činností udělali značné.

Mrzí mě však, že již nelze aplikovat žádný trest na člověka, který si v naší zemi hrál na prezidenta a v konečném důsledku národ obelhal - vskutku, byl to pravdu mazaný kulisák a dramatik.

Jak si ale živíme každý svého Američana? Že vám to nedává smysl? Amerika je přeci tak daleko, že? Co, Vám říkají 2 % HDP? Že by nic? Ale tyto peníze jdou z vašich kapes, milí občané, a jedná se o miliardy. To je vám to jedno? Jen tak na okraj - ony 2 % HDP musí dávat na zbrojení každá členská země NATO. Tento závazek byl povinně podepsán každou zemí, která přistoupila k NATO. Hybatelem a hlavou NATO jsou USA. Pořizována musí být technika a systémy kompatibilní mezi zeměmi NATO. Tuto techniku vyrábějí americké zbrojovky či jejich dceřiné firmy v Evropě a my stejně jako jiné členské země NATO nesmíme koupit techniku jinou. Tím jsme spolu s ostatními nuceni platit monopol USA a jsme těmi, kdož pomáhá točit kolem americké ekonomiky. Za zlo považuji především to, že se tímto způsobem přímo podílíme na militaristické politice USA, že se podílíme na válkách a zabíjení lidí v Sýrii, Iráku, Afghánistánu atd. No a ten, kdo v tomto kontextu hovoří o mírových misích, tak vědomě lže - viz mnozí tzv. pravicoví poslanci parlamentu nebo loutka v NATO generál Pavel.

Proč tohle nedělají Švýcaři, Lucembursko a další neutrální země? No protože nejsou tak blbí a nelezou kdekomu za jidášský groš v řiť. Ono je totiž jisto, že tak maličké země jako Švýcarsko či Lucembursko armádu v podstatě nepotřebují neb z logiky věci vědí, že bude-li válka, tak se jim nevyhne vzhledem k jejich malosti a jejich šance na obranu při útoku velmocí je nulová. Proto je lepší být vždy a všude neutrální a starat se především o svůj národ. Česko a Slovensko jsou pidistáty, ale chtějí si hrát na velké. To bohužel stojí zbytečné miliardy, které lze využít mnohem smysluplněji, než živit Američany nebo Němce.

