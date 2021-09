Oldřich Rambousek: Naroste nám rozhodnutím vlády silný kožich?

reklama

Otázkou je, zda mi to někdo uvěří, či tento text dokonce někdo pochopí. Metrák zmiňovaného ořechu je dnes za 400 korun a za energie platím ve stejném domě dnes 7500 Kč. Je to sakra velký rozdíl a nedokáže ho eliminovat ani to, že se dnes vydělává více.

Problém je v tom, že lidé hodně zblbli, a to především díky mediální masírce a své vlastní lenosti myslet, či nějak masivně protestovat proti nesmyslnostem. Doslova každý den jsme masírováni účelově zveličovaným problémem kvůli CO2 a globálnímu oteplování. CO2 byl doslova znásilněn skupinou jakýchsi zelených ´idiotů´, kteří jsou přesvědčeni, že touto cestou spasí svět. Proto nám zakazují naftové motory, topit uhlím a nyní se mluví i o tom, že se zakáže i topit dřevem.

WHO dokonce k těmto krokům vydala doporučení, a jak je známo, tak mnohé vlády tato doporučení vnímají velmi vážně a rychle se snaží o jejich implementaci do legislativy, a to bez ohledu na to, že neznají samotné jádro problému. Ono je to totiž takto jednodušší a dají se z toho vytřískat značné objemy peněz od obyčejných lidí. Proto je CO2 doslova démonizován. Nicméně se jedná o další ze světových švindlů, ve které mnoho lidí věří a jsou jak troubové ochotní za to ještě platit. Nutno si totiž uvědomit, že kapitalismus je ve stavu krize a potřebuje značné objemy peněz. Proto se vymýšlejí takovéto problémy. Ta doba boomu kapitalismu po pádu socialismu je totiž už dávno pryč.

Nicméně k oteplování planety skutečně dochází - to jest pravda. Pouze však holá - neobsahující žádné detailní vysvětlení. Já se nyní pokusím nastínit vám problém globálního oteplování trochu z jiné strany o kterém se prakticky nehovoří, přičemž jde o věc zásadního charakteru. O CO2 v tomto případě vůbec nejde. Jde o to, po čem chodíme, jezdíme, kde parkujeme, zda se dělá hluboká orba atp. Ano - jde o zemi - o půdu. Zde tkví problém v oteplování. Půda jako taková se chová vlastně jako jakási houba. Houba, která nasává vodu a je schopna ji zadržovat. Tím, že vodu zadržuje, následně vyvstává i její další funkce - ochlazuje a zvlhčuje klima na zemi. Jenže!

Zkuste si jen tak pro orientaci spočítat, o kolik procent orné půdy jsme jen v rámci ČR přišli. To číslo není optimistické. Nyní to přepočítejme celoevropsky a následně celosvětově. To jsou miliony kilometrů čtverečných. Pakliže se vrátíme v čase o 50 let, tak je to katastrofa, kterou způsobila hamižnost a blbost lidí, která je v současnosti maskována údajným problémem s CO2.

Na celém světě bylo za posledních 50 let postaveno obrovské množství staveb a infrastruktury, avšak tyto stavby mají za následek to, že v těchto místech je zničena možnost absorpce vody půdou a je následně zničena funkce půdy na ochlazování a zvlhčování klimatu. To se někde prostě projevit musí. Navíc ony stavby absorbují sluneční záření a s ním i teplo, které je následně předáváno do prostoru. Proto je ve městech teplota třeba i o 3 stupně vyšší než v okolí města a tento fenomén neustále roste. Stavby sluneční záření neodrážejí, ale pohlcují, čímž se ohřívají a okolní prostor s nimi.

Dalším faktorem je intenzifikace zemědělské výroby, která se žene za hlavními cíli jako je zisk, minimalizace pracovních sil a co nejnižší výrobní náklady. To se zemědělstvím line jako červená nit. Má to však kruté následky v hospodaření s půdou a její ochraně. Technika vyrážející do polí je těžší a těžší, čehož následkem je značné utužování půdy a poškození transpiračních proudů a půdních pórů. Po utužené půdě voda rychle odtéká pryč, neboť půda ztrácí svou nasákavost. Proto zemědělce tak trápí sucha.

Za povšimnutí stojí i fakt, že hluboká orba se dělá jen málokdy, protože to stojí naftu a ne málo, ale nikdo se nezaobírá tím, že voda při jarním tání odteče po povrchu a nevsakuje, což je právě příčinou absence klasické orby. Proto je půda tak suchá a neplní svou základní funkci. Vodu nezadržuje a klima neochlazuje. Těmito zemědělskými postupy se půda také mění v generátor tepla, což pro klima není žádoucí.

To však ty naše vládní kedlubny jaksi nezajímá, přičemž už za těch takzvaně zlých komunistů se problém utužování půdy řešil, a také proto nebyla JZD kupována sic výkonná, ale extrémně těžká technika. Oni dobře věděli, že se tímto půdní fond ničí a že by to mělo dalekosáhlé důsledky. Po takzvaném sametu to nikoho už nezajímalo a každý se hnal jen za ziskem. Plody této idiocie nyní sklízíme, ale raději je pravda zamlčována a lidem se vymývají mozky skrze CO2, protože touto cestou lze z lidí vytahat prachy a pravdu není nutno říkat.

Nemohu opomenout i další obor, který se zásadní měrou podílí na oteplování planety. Tím oborem je lesnictví. Zde bych si dovolil říci, že jde o katastrofu. Odlesňování krajiny je pitomost jak hrom. Jenže developeři potřebují nová území, je potřeba stavět a prodávat lidem předražené byty. Tento byznys má větší sílu, než cokoliv jiného - tak stromy pryč. Navíc hospodaření samotných lesnických společností také nenese známky nějak velkého rozumu. Viz kůrovcová kalamita. Já osobně jsem přesvědčen, že kůrovcová kalamita byla využita záměrně a to s jasným cílem - masivní těžba a velký byznys. Je totiž pravděpodobné, že by lidé mohli protestovat, kdyby se vykácely zdravé lesy.

Kůrovec byl tedy požehnáním, neboť ten otevřel dveře k masivní těžbě dřeva a jeho prodejům do zahraničí. Odlesněná krajina opět ztrácí funkci vázání vody a opět funguje jako absorbér slunečního záření, čímž se neúměrně zahřívá povrch, jenž tuto teplotu následně předává do ovzduší. Ani snad nebudu hovořit o devastaci podrostu a půdy po řádění harvestorů. Nikoho ani nenapadne tyto škody napravit, a přitom to lze, avšak stojí to peníze. Ti zlí komunisté těžili v lesích ručně pilami, stahovalo se koňmi a lesní traktory byly o polovinu lehčí. Oni dobře věděli, proč to tak dělají.

