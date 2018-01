Oldřich Rambousek: Řezníčková versus Hlavatý

Máme to my občané Trutnovska dilema. Koho máme volit-komu dát svůj hlas??? Jako obvykle je to těžké. Má vyhrát holka z prosté rodiny, obyčejná pracující nebo namyšlený velkopodnikatel držící pod krkem polovinu Dvora Králové žijící si ve vatě??? Kdo myslíte, že bude mít k občanovi a prostému člověku živícímu se prací blíže???

Pro mne a mou rodinu je volba jasná-je to Ivanka Řezníčková. Ne proto, že je to žena-to u mě nerozhoduje. Za důležité považuji, že Ivka už od svého dětství velmi dobře chápe a zná pojmy-být chudý, být dělník, být jako většina ostatních. Velmi dobře ví, že obyčejný dělník má daleko do úst, a že práva obyčejných lidí jsou neustále pošlapávána a umenšována. Její značnou výhodou je její mládí. Je jí 43 let,svobodná, bezdětná. Není tedy zkažená minulým režimem, ale nedala se zkazit ani současným, neb je předsedkyní odborové organizace oblastní nemocnice Trutnov. Práce ve zdravotnictví je také dokladem toho, že má blízko k lidem nemocným a potřebným. Dokonce při zaměstnání studuje VŠ.

Ivančiny záliby naznačují také ledacos. Má ráda divadlo, knížky a především České filmy, což ukazuje na její pronárodní cítění a výraznou empatii k lidem, kteří preferují Český národ a vůbec se jí nelíbí snahy některých našich politických představitelů otevřít cestu do naší země islámským vetřelcům. Její zálibou je i člověk, neb se angažuje v sociálním poradenství, zastupování a obhajoby práv zaměstnanců, pomoc pacientům s jejich nároky a právy a práce předáka odborové organizace. Může Vám toto poskytnout pan Hlavatý??? Určitě ne.

Pro pana Hlavatého je dělník-člověk, jen nástrojem k tvorbě zisku pro jeho firmu a jeho osobu. Odbory a práva dělníků jsou pro pana Hlavatého úhlavním nepřítelem, neb dělník má právo pouze makat a držet hubu a krok. Když se projíždí městem ve svém mercedesu, tak o obyčejného člověka nezavadí ani pohledem. Tohle chcete zvolit??? Opravdu chcete volit člověka, který převlékl politický kabát a ztratil páteř??? Dříve rudý proletář-dnes kapitalista vykořisťující dělníky. Oj to byla otočka.

Víte proč chodí podnikatelé-kapitalisté do politiky??? Mají hodně peněz a ony peníze se skrze politiku dají transformovat do podoby moci která následně opět násobí zisky. Tyto zisky jsou z vás milí občané a tak by bylo moudré vzít rozum do hrsti.

Nelze také neříci, že pan Hlavatý mne dopálil, neb nové senátní volby na Trutnovsku jsou právě kvůli němu a také kvůli němu přichází daňový poplatník o 4,5 mil. korun. Tyto peníze vám nikdy nevrátí!!!! A už vůbec nevěřím té jeho báchorce o tom, že nevěděl o tom, že nemůže být zároveň poslancem a senátorem. To je skutečně stupidní. A jestli to skutečně nevěděl, tak je to snad ještě horší, neb by to dokládalo fakt, že ve sněmovně a senátu jsou lidé mdlého rozumu. To už by pak bylo lepší, kdyby v senátu seděl místo pana Hlavatého Křemílek s Vochomůrkou.

Nebudu Vám říkat koho máte volit. Je to výhradně Vaše právo milí občané. Záleží jen na Vás a Vašem rozumu. Tady u nás na Královédvorsku a Trutnovsku ty koblihy poněkud smrdí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV