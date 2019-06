Oldřich Rambousek: Vladimír Dlouhý řekl v pořadu Máte slovo velmi zásadní fakta

Nechci však být k panu Dlouhému tak negativní a musím jej pochválit za jeho kreativní přístup k diskusi v pořadu paní Jílkové Máte slovo! De facto to byl on a pan Středula, kteří tento díl pořadu takzvaně udělali. Pan Středula se vskutku vyzná v tlačenici a dal prostor (velmi mazaně) panu Dlouhému k obnažení jeho stupidní ješitnosti, sebestřednosti, arogance a také k vyjevení toho, že je jedním z tažných koní prozápadní kapitalistické politiky s nádechem nacismu.

To jsou velmi tvrdá slova, viďte? Rád vám to však vysvětlím. Pokusím se pojmout to co nejjednodušeji, abyste měli možnost pochopit. Jsem si vědom, že valná většina z vás se až tak detailně politikou a politicko-ekonomickými vazbami s důrazem na společenské dopady nezaobírá. Tyto vazby jsou velmi složité a obtížně se vysvětlují. Smutné na tom je, že česká společnost je v tomto směru velmi nevzdělaná, až hloupá. Dělnická třída si vůbec nic z toho neuvědomuje, přičemž je to právě ona, která je okrádána a otročí. Špetkou útěchy nás může pochlácholit fakt, že vesměs všechny středoevropské a východoevropské společnosti jsou na tom obdobně a jsme pro západ jen lacinou pracovní silou. Podobně jsou na tom třeba i Portugalsko, Španělsko a Řecko.

V televizní debatě vznikla slovní přestřelka kvůli úrovni mezd v České republice v porovnání s Německem či Rakouskem a Francií. Tato otázka jistě každého pracujícího občana zajímá. V České republice je úroveň špičkové dělnické mzdy na úrovni minimální mzdy německého dělníka, a to ještě hodně přivírám oči!

Pan Dlouhý při své reakci na atak pana Středuly reagoval velmi sprostou argumentací, že v ČR máme jinak nastavené cenové hladiny zboží a že je v ČR jiná produktivita práce. Samozřejmě detailně neřekl proč! Tím hrubě ponížil český národ a všechny pracující! Navíc v mnoha segmentech zboží je cenová hladina v Německu nižší než u nás při mnohem vyšší kvalitě! Co se týče produktivity práce, tak tu mají Češi minimálně dvojnásobně vyšší, a to díky třetinovým platům. Když onu produktivitu číselně rozložíme, tak vychází, že minimálně polovinu pracovní doby pracujeme každý z nás na nějakého Němce a nenažraný státní aparát.

Proč zrovna na Němce? Česká ekonomika je nejvíc navázána na ekonomiku německou. Je to především německá ekonomika, která zadává ekonomice české zakázky. Ovšem cena zakázky v ČR je mnohem nižší než v Německu. Česká ekonomika je však nucena zakázku vzít, protože německá ekonomická síla je schopna při vzdoru ČR dát zakázku jinam, třeba na Ukrajinu. To si ČR nemůže dovolit, neb by pak ekonomicky zkrachovala, a tak musí poslouchat! Není to nic jiného, než ekonomické vydírání! Tady jsme čistě ekonomicky přinuceni být druhořadými a vykořisťovanými. Spojitost s mezinárodními dohodami a politikou je jen okrajová, protože tyto záležitosti přináleží majitelům ekonomické formace a politici vytvářejí pouze živnou půdou.

Mluvil jsem také o nacistickém podbarvení, že? Pan Dlouhý by o tom mohl jistě vyprávět. Vychází to samozřejmě z reálného fungování EU v kontextu programového zadání, na němž pracovali již nacisté. Vím, že EU sama sebe navenek deklaruje jako demokratické uskupení států s rovným přístupem ke všemu, s rovnoprávností, humanitou atp. Bohužel skutečnost s tím na oko deklarovaným se srovnávat nedá. Veškeré zásadní mechanismy fungování EU mají mezi sebou rozděleny Německo, Francie a Švýcarsko s Lucemburskem jako tiší společníci. Ti ostatní jsou jen vazaly na určité úrovni. Svým způsobem se jedná o efektivní princip letadla, kde si vrcholový článek pyramidy může dovolit tisknout peníze, a tím korigovat jak politiku, tak ekonomiku. Nacisté to dělali podobně, jen operovali přes Švýcarsko s nakradeným zlatem.

Opomenul jsem ještě jednu zásadní věc, která se týká oné produktivity práce v ČR. Pan Dlouhý samozřejmě v tomto ohledu raději mlčel, ale já to klidně řeknu. Řeč bude o tom, jakým způsobem se českým dělníkům snižuje produktivita práce. Extrémní vliv na hodnoty produktivity práce mají počty lidí v kancelářském segmentu. Především pak úřednictvo, pracující ve státním sektoru. Existují různé přepočty a srovnání, a tak když se tolik mluví o Německu, tak v porovnání s nimi máme o 40 procent na sto tisíc obyvatel více úřednictva než oni. To nejen snižuje produktivitu, ale také odčerpává značné finanční prostředky daňových poplatníků, které by se daly využít jinde a lépe. Dalším faktorem, snižujícím produktivitu práce, a to zase na dělnických pozicích, je mnohdy neúměrná buzerace na pracovišti a extrémní tlak skrze normy na kvantitu výroby. Takové tlaky přímou úměrou snižují kvalitu výroby, což se promítá ve vyšších nákladech výroby, za což je často neprávem finančně trestán dělník, přičemž se nepřipouští, že se jedná o manažerskou chybu. Je také nechvalně známou skutečností, že management český se k lidem chová mnohem hůře než ten německý.

Největší českou chybou byl náš vstup do EU a NATO. Než jsme do těchto struktur dobrovolně vstoupili, tak jsme ještě byli relativně nezávislou a svobodnou zemí. Po vstupu jsme začali klesat a dnes jsme bez těchto struktur, jak se říká, v prdeli! Onen dobrovolný vstup je však také diskutabilní. Havel nás prodal. Naše zem byla rozkradena a rozprodána skrze šméčka z OF, ODS, ODA, ČSSD, KDU-ČSL i TOP. Není tajemstvím, kdo se hned po převratu začal bratříčkovat s Němci. Ano, byli to Havel, Schwarzenberg, Vondra, Špidla, Kalousek, Sobotka, Dlouhý, Němcová, Benda, Kocáb a mnoho dalších. Byli to právě oni, kdo předali moc nad námi cizákům. Těm běžte poděkovat za stav, který u nás je.

Babiš už nemá prostor nás z tohoto vazalství vyprostit. To bychom museli mít velmi silného spojence mimo EU a NATO, který by nás podržel. Jenže proč by to kdo dělal a pálil si kvůli bezvýznamné ČR prsty? Naše země má už dnes hodnotu jedině jako strategický vojenský prostor uprostřed Evropy. Američané to vědí, a proto se nám po republice projíždějí a demonstrují svou sílu. Ukazují nám, kdo je v naší zemi pánem, ale jinak nám nedají vůbec nic!

Existuje u nás nyní ještě jedna tak trochu zamotaná ekonomická hra. Premiér Babiš reprezentuje poněkud odlišnou ekonomickou strukturu, než na kterou jsme byli zvyklí za vlád ODS, ČSSD, KDU-ČSL. Babiš s prezidentem Zemanem podnikli trochu riskantní krok a pootevřeli trochu dveře Rusku. To jsou struktury úplně odlišného charakteru. Struktury, které rozervaly naši republiku, byly odsunuty trošku do pozadí a Babišova vláda jim už několikrát dala přes prsty. To se neodpouští. O to méně kasírují zahraniční společnosti a ty následně tlačí na strany, jako je TOP, ODS, PIRÁTI, KDU-ČSL o mocenské převážení misky vah na jejich stranu. Chtějí svůj bývalý profit zpět. Proto dost možná současné demonstrace proti Babišovi. Proto tak kvičí demonstranti za peníze, jako mladý Mádl či Polívka. Je to jednodušší než skutečně pracovat. Ono totiž u Babiše se jedná o 50 milionů, ale Česká republika byla okradena o tři biliony korun, a to je sakra velký rozdíl. V tomto švindlu jedou staré politické a ekonomické struktury. Proč se zde nedemonstruje?

Zlobit se však na vládu kvůli platům v nestátním sektoru nemá smysl. Na toto nemá vliv. K tomu jsou odbory, stávky a třeba i sirky. Nebuďme však naivní. EU a Německo nás ze svých spárů jen tak nepustí. ČR není Británie. My se nemůžeme jen tak sebrat a vystoupit z EU. Přežili bychom, ale byl by to ekonomický kolaps. Nebyly by ani blbý brambory.

To shora uvedené je odpovědností Havla a všech jeho přisluhovačů. Jen a jen skrze ně je ČR německým pracovním táborem a čeští dělníci novodobými otroky. Tak nějak mi uniká, proč jste tedy volili Alexandra Vondru v EU volbách. PROMOPRO mu bylo prokázáno, ale to jaksi nevadí. No, a jestli si myslíte, že Německo doženeme, tak to ani omylem. To oni nedopustí, protože jim tvoříme zisk stejně jako Slováci, Maďaři či Poláci. Pořád to nechápete? Sakra, probuďte se! Jsme novodobou kolonií!

No a vy, pane Dlouhý, běžte s vašimi kecy do zádele. Jestli si myslíte, že jsou všichni tak blbí, jak vy se děláte chytrým, tak to ani náhodou. Vy jste ubohý a vyčůraný oportunista, jenž škodí naší republice na všech stranách a i lidem, v ní žijícím. Škoda, že nemám tu moc Vás zlikvidovat. Být na mě, tak jste už dávno na hradě, ale Mírov.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Babiš stále dokola Oldřich Rambousek: Kolaborace a anální alpinismus není narovnáváním vztahů Oldřich Rambousek: Lži v přímém přenosu. Pro ČT normální stav, ale co vy, paní Jílková? Vám to nevadí? Oldřich Rambousek: Poslanče Ondráčku, jsi jediný, komu jsem ochoten v tom dnešním politickém hnusu dát hlas

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV