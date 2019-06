Pavel Bartoníček: Vedou pokrytci i vaše město?

Pražský spolek Milion chvilek pro demokracii vytvořil výzvu nazvanou Chvilka pro rezignaci. Dosud podepsaných 360 317 signatářů v ní pokládá „za nepřijatelné, aby sedmdesát let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ Po tomto kroku následovaly demonstrace, nejprve na Staroměstském náměstí, nyní na Václavském. Zatím poslední je naplánována na úterý 4. června. Organizátoři sdělují: „… na akci zveme opět občany a občanky z celé České republiky. Budeme však požadovat už nejen demisi Marie Benešové, ale také demisi trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše“

Že podporuji Babiše? Ale jenom trochu!

Ve Slaném výzvu dosud podepsalo 546 osob a byly zorganizovány dvě demonstrace. K překvapení mnohých se hlavním organizátorem obou demonstrací stal radní města, který ve své krátké komunální politické kariéře (zastupitelem byl poprvé zvolen na podzim 2018) úzce spolupracuje s členy hnutí ANO, z nichž jeden je díky jeho hlasu místostarostou města. Organizuje protesty, ale zároveň o svém politickém angažmá v radě města a podepsané koaliční smlouvě s hnutím ANO 2011 píše: „Samozřejmě, jsem si vědom toho, že tím malou mírou přispívám k úspěchu Andreje Babiše“.

Právě toto narůstající pokrytectví, kdy se organizují demonstrace a politicky aktivní jednotlivci se vymezují proti hnutí ANO 2011 a jeho předsedovi, ale zároveň s tímto hnutím na komunální úrovni velmi úzce spolupracují a tváří se, že je to naprosto v pořádku, je velmi znepokojující. V zájmu narovnání této pokřivené politické morálky v našem městě jsme vytvořili petici (k přečtení ZDE). Cílem petice je ukončení absurdní koaliční smlouvy mezi politickými subjekty ODS, KDU-ČSL, STAN a ANO 2011, která je na pozadí veřejných vyjádření lídrů ODS, KDU-ČSL a STAN, ale i v souběhu s událostmi posledních týdnů a dní, racionálně naprosto neobhajitelná.

Třicet let po Listopadu. Strach tu s námi zůstal

Autoři výše zmíněné petice jsou si vědomi, že někteří ze slánských komunálních politiků mohou kvůli ukončení koaliční smlouvy ztratit svoji současnou funkci, kterou díky podpoře hnutí ANO 2011 získali. Měli by si ale uvědomit, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a že pro blaho našeho města není nutné držet se funkcí s podporou hnutí ANO 2011 za každou cenu. Morální kredit má totiž větší váhu, než veřejné pokrytectví a politická nevěrohodnost.

Při komunikaci s občany města Slaný se ale ukazuje, že věc není vnímána tak jednoduše, jak by se mohla zdát. Někteří obyvatelé města mají totiž obavu petici podepsat z důvodů existenčních (zaměstnanci města a jím zřízených organizací). Vzhledem k tomu, že uplynulo už skoro třicet let od listopadu 1989, jde o jev smutný, ale omluvitelný. Jiní vysvětlují, že koalice ve Slaném funguje bez problémů a není třeba ji kvůli tlaku na odstoupení Andreje Babiše vypovídat, ale provázanost politiky od komunální po celostátní si nepřipouštějí. Argumentuje se také nemožností sestavit jinou koalici (dalších možností je samozřejmě několik) či funkčností současné koalice.

Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina!

Povolnost zastupitelů za ANO 2011 k návrhům ODS a STAN přinesla ANO funkce ve vedení města. ANO má tři členy rady, z nichž jeden je místostarosta. Nic nového, řekli by milovníci filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera, a připomněli by slavnou hlášku: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina! Zapomíná se ale, že součástí této „politické rodiny“ je i Andrej Babiš. My ve Slaném se nacházíme v „přízemí“, on ve vyšších patrech společné budovy, zvané Česká republika.

Na příkladu Slaného se ukazuje, že protestovat proti Andreji Babišovi v Praze nebo jiných místech je v tuto chvíli módní záležitost. Demonstranty těší pocit sounáležitosti se shodně naladěnými spoluobčany, kteří mají hřejivý pocit z veřejně vyjádřeného občanského politického postoje. Protestovat však proti ANO 2011 a lokálním politickým reprezentantům tohoto hnutí v místě, kde jednotliví protestující žijí, již v módě není. Obávám se, a nejsem zdaleka sám, že takový postoj nemůže premiéra Babiše přimět k rezignaci a že nemůže zaujmout ani jako morální apel a příklad voličům a příznivcům hnutí ANO 2011. Ti by měli vidět, že politiku lze dělat jiným, morálnějším a zcela transparentním způsobem.

Vidíte také kolem sebe to, co já?

Věřil by někdo Josefu Mengelemu, když by organizoval protest proti porušování lidských práv židovských spoluobčanů? Věřil by mu někdo, kdyby na otázku po své aktivitě v Osvětimi sdělil, že v koncentračním táboře jsou dobrá parta, kterou nechtěl narušit (protože dobré pracovní vztahy na pracovišti považuje za důležité) a tak dělal, co bylo nutné, ale mimo tábor je rozhodným bojovníkem za lidská práva?

Radní města, který ve Slaném organizuje demonstrace a zároveň podepsal koaliční smlouvu s hnutím ANO 2011, je opravdu zkušený kamuflážník. Dehonestuje čelné představitele hnutí ANO 2011, demonstruje proti předsedovi tohoto hnutí a zároveň ve Slaném politicky spolupracuje s ANO 2011, jejichž čtyřem hlasům vděčí za zvolení do funkce. Máte také ve vašem městě podobné poměry?

(Autorem článku je Pavel Bartoníček, zastupitel města Slaný od roku 2002 a bývalý místostarosta)

Psali jsme: Uvědomujete si to? Ondřej Hejma vytáhl na „Milion chvilek“ něco, co se nebude líbit Tak pozor: Jitka Čvančarová jde svrhnout Babiše! Silné zprávy od „Milionu chvilek“ Požádejte znovu o důvěru, vyzval Fiala Babiše. A premiér odpověděl... Raději nečtěte: Houstne to, pane Babiši. Před zítřejší akcí je národ ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV