Pavel Foltán: „Audi, vide, tace“ versus „Lidé, bděte“

A malá, spíš ještě menší, a možná nejmenší část obecného lidu v pozici (mééédyjálním tzv. mejnstrýmem i jeho pavlačovým bulvárem patrně záměrně) neinformovaných „běžných“ občanů, voličů a daňových poplatníků toto úsloví nezná = neví, že tuto jeho část má tuzemská BIS (tj. „Bezpečnostní informační služba“ této republiky) coby své krédo na svém znaku, co se mu tradičně v lidové slovesnosti říká „placka“. Celé to latinské rčení pak zní: „Audi, vide, tace, si vis vivere in pace“ – a tedy: „Poslouchej, dívej se a mlč, chceš-li žít v míru“ ergo v pokoji (z polštiny), ergo v klidu (případně v „klídku, vole, v klídku“ = více z češtiny, a z nátury nějaké dílčí části zdejšího lidu).

„Lidé, bděte“ je citát, co starší ročníky jistě znají z knihy Julia Fučíka „Reportáž psaná na oprátce“, kterou její autor tajně psal ve vězení před tím, než ho popravily okupační složky nacistického Německa (jako Gestapo, atd.) v Protektorátu Čechy a Morava – možná to znají, nebo aspoň o tom slyšely i mladší ročníky, či dokonce i školní děti (?) v téhle (velmi mírně a velmi diplomaticky řečeno) divné době. Ale ani jako oprávněná veřejnost nemáme žádné oficiální informace, jestli se právě tohle a právě teď na těch školách v ČR učí – respektive co se na nich vůbec učí, např. i v hodinách dějepisu, i v hodinách něčeho, čemu se dřív říkalo „občanská výchova“ a podobně. A jak se to v těch předmětech těm školním dětem a studentům podává, vykládá, „vysvětluje“, či „zasazuje do kontextu“, atd. To ať veřejnosti vysvětlí ti, co za to nesou (?) politickou i osobní (?) zodpovědnost – jako např. ve funkci ministra školství Mikuláš Bek – učitel z Brna, dále Martin Baxa – učitel dějepisu z Plzně, dále Vít Rakušan – učitel dějepisu z Kolína, dále v jejich čele premiér Petr Fiala učitel z Brna, všichni z vlády 5-1 koalice a jejich aparáty z jejich ministerstev, i další spolupůsobící subjekty. Avšak podle toho, co víme (většinou opět nikoli z těch pavlačí toho mediálního mejnstrýmu) o aktuálním vývoji v soudní anabázi učitelky Martiny Bednářové, tak ani v tomhle směru by leckde leckdo nečekal žádná pozitiva od členů a struktur 5-1 koaliční vlády. A nota bene teď – v kontextu vládní krize z té vládní aféry bitcoin, atd.

Á propos, víte, že školní děti v USA začínají každý den výuku zpěvem státní hymny? A co tady v tuzemácku? Taky tu školní děti začínají den zpěvem státní hymny ČR?

Ne? A proč ne?!?

A proč ta historická symbolika úvodem? Inu, zcela logicky proto, že na vlně nedávno oficiálně odstartované volební kampaně tu vybouchla první větší aféra s křišťálově čistým a nijak nepáchnoucím bitcoinem v řádech miliard až desítek miliard, přičemž ti, co v tomhle mega průšvihu lítají (a možná, že i uvisí), tak ti podle kréda „audi, vide, tace“) mlčí, eventuálně mlží. A do svých gordických uzlin se zaplétají čím dál víc. A lidé to sledují. A podle toho citátu z té knížky by měli bdít, a to velmi ostražitě. Tak ostražitě, jak za těch předchozích (a bohužel pro zájmy lidu zmařených) 35 let ještě nikdy nebděli. A měli by si bez odkladu vynutit, aby se dozvěděli co nejvíc pravdy o celé té bitcoin kauze, i o těch souvisejících, následujících – zatím ještě latentních, i dalších věcech. A pak by si to všechno měli pořádně přebrat v hlavě, pak se správně rozhodnout a vypořádat se s těmi viníky jak zaslouží. Pěkně popořádku, jednu kauzu za druhou. A pak všechny suma sumárum. A utrum.

Takže lidé, máte na to do voleb ještě zhruba tři a půl měsíce. A pak bděte hlavně při tom sčítání těch volebních hlasů a vyhlašování těch volebních výsledků.