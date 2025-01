Pavel Foltán: Bez důvodu? Podle původu? Majdan/ek?

Teď a tady nemá smysl právnicky dišputovat o legislativním nesmyslu toho rozměru a typu z 5–1 koaličních kruhů demokratury – vůbec už ani špatné či jakkoliv neskrývané. Nicméně stojí tu za stručnou zmínku alespoň jedna miniaktuální reakce z lidu – čili co na to vox populi:

Podle vox populi je to mimo jiné i vypuštění další mutace kontrolního chrousta při vaření žáby v rámci salámové metody koaličně legislativní kuchyně (černá máry, skoč do jámy, co tam vaří? černou kaši, čím ji mastí? kolomastí, čím ji míchá? lopatou, má palici chlupatou). Asi tak. Přičemž vox populi vnímá i další možnosti dalších fází toho ajntopfu a la katův šleh: když tedy ten mraveneček pracovníček může kdykoli kdekoli v důsledku výpovědi bez udání důvodu vyletět na dlažbu, proč by ho tam kdykoli kdekoli nemohli zabásnout? Taky bez udání důvodu. Podle původu? Podle potřeb oné rádoby vrchnosti? Zabíjačkových jelit a jitrnic, jakých svět neviděl? Pane jo! A šup s ním za ten plot s příkopem? Švajneraj jeden! Jak už to nedávno kdosi kdesi avizoval? Asi tak? Nebo jak?!? Ptá se vox populi – a důvod k tomu evidentně má.

Tolik zatím z vox populi.

A co na to soudruh poručík Hamáček? „Kefalín, lidí je na světě jako sraček.“ A co na to pán velkomožný herr súdruh major Haluška? „Kefalín, a čo vy si predstavujete pod takým slovom absurdný?“