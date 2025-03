Pavel Foltán: EU proti všem? EU proti Evropanům? EU proti sobě

Zejména ta nikým nevolená euro-komise s celou svou armádou byrokratů je v šoku z výsledků prezidentských voleb v USA, včetně toho, že prezident Donald Trump hned po inauguraci rázně začal plnit všechno to, co před volbami slíbil. Ojropa neví, co s tím. Je ve stresu, co ještě nikdy nezažila, a chová se jako smyslů zbavená. Tak to vidí vox populi a je mu jasné, že tohle už dlouho nemůže vydržet a brzy se to musí zhroutit (podle všech zákonů elementární logiky). Jde o to, co všechno v té své smrtelné křeči udělá ta symbolická „kobyla“ ze známého úsloví, a jestli celou tu kdysi normální relativně demokratickou Evropu neskopne s sebou na dno propasti smrti.

Německo je (dle vox populi) i po aktuálně mimořádných volbách stále sudem prachu před výbuchem s následným rozpadem. Je otázkou času, zda se v zájmu zachování stávající BRD radši rozpadne ten federalózní „Ojro-sajuz“, anebo jestli radši tu BRD obětuje, a až potom se ta bezperspektivní EU rozpadne taky. Přičemž jenom rozpad Německa není jediným startérem a katalyzátorem rozpadu EU rádoby federace. Ono je tu víc těch příčin – řada z nich už je známých, a ty „neznámé“ vcházejí ve známost stále víc a větší rychlostí. Podle vox populi k udržení toho „Ojro-sajuzu“ nepomůže už ani rušení výsledků demokratických voleb v členských státech justiční silou; už by asi nepomohlo ani komplet zrušení voleb jako takových. Protože podobně, jako teď např. to Německo, a (už dlouho) také Francie, Holandsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, a některé další „původní a silnější“ země EU, je sudem s prachem i celý ten „ojro-sajuz“. Těch rozbušek je tu jak před velkým ohňostrojem ve Versailles (k výročí pádu Bastily). Proto „ojro-sajuzu“ nepomůže už ani metoda duhových „majdanizací“ v členských státech EU a následných občanských válek – to by hned postihlo celou Evropu – a tedy i ten „ojro-sajuz“ an sich (pro ten „ojro-sajuz“ by to byla sebevražda).

Vox populi vidí a vnímá, že „ojro-sajuz“ nemá žádnou imunitu proti nebezpečí jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice – neví, jak ubránit Evropu (ani její obyvatelstvo) před politickou a hlavně ekonomickou smrtí. Vox populi naopak bije na poplach, protože generální štáb toho „ojro-sajuzu“ jakoby už zapnul destruktivní funkci Evropy a vedl ty národy členských zemí na porážku formou vynucené eutanazie (na všech frontách). Vox populi už ví, že ten generální štáb toho „ojro-sajuzu“ je už sám, jako kůl v plotě – světové mocnosti coby lídři světové politiky a ekonomiky (tj. Čína, Indie, RF, USA) už se s tím „ojro-sajuzem“ de facto nebaví. Nemají proč. Nemají o čem. A už nechtějí.

Nezřídka teď z různých zdrojů zaznívá, že po nástupu Trumpa do funkce a po jeho dohodách s Čínou a Ruskem to bude ve formátu „Jalta 2.0“ apod. Kdo ví? Možná. Jenže ono to asi bude dneska už asi trochu jinak. Asi i proto, že i ten svět už je jiný.

V únoru 1945 na Jaltě při konferenci vítězných mocností šlo hlavně o to poválečné uspořádání tehdejší Evropy z hlediska pacifikace hitlerovského Německa, zejména k jeho denacifikaci, demokratizaci a demilitarizaci. To se relativně dařilo tomu Západu plnit asi až do roku 1955 – čili do zřízení armády Bundeswehr a přijetí Německa do paktu NATO pod USA vedením a kontrolou. Na což tehdejší SSSR logicky ihned musel zareagovat zřízením Varšavského paktu (a podobně tou dobou reagoval i na zřízení EHS ustavením RVHP ve „východní zóně“ a okolí). Navíc tehdy se to západní Německo postavilo na nohy jen z vůle USA pomocí jejich tzv. Marshallova plánu. Teď ale ta „America first“ podle Trumpa už nemá zájem podpořit Německo ani s celým tím „ojro-sajuzem“ – spíš naopak. Amerika může ten „ojro-sajuz“ ekonomicky dostat na kolena, zejména prostřednictvím NATO = vynuceným zbrojením pro zájmy USA. Zdá se, že k tomu brzy dojde. Na tom ale nemá zájem řada EU států z toho „východního“ bloku RVHP (plus Rakousko, a možná i Bavorsko, Švýcarsko, apod.) – možná je tu i poněkud klikatě kalkulační Polsko a nepříliš významný tzv. „Pribaltik“ – ale to už není z hlediska oné quasi „Jalty 2.0“ nijak významné, ani rozhodující. Pro tu novou Evropu tu bude důležitá hlavně nová „V4 plus“ a logicky lze předpokládat, že právě tu novou V4+ budou ty tři světové velmoci eventuálně ochotny potom akceptovat k případným rozhovorům a dohodám o novém uspořádání nové Evropy (ale nikoli „ojro-sajuzu“).

Při tom novém „dělení světa“ na úrovni Čína, RF a USA bude (a pravděpodobně už asi je) součástí jejich dohod i právě ta zjevně nezbytná část „3D“ čili denacifikace, demokratizace a demilitarizace – ale Ukrajiny – nikoliv Německa, v čemž tu asi bude jak podobnost s původní mocenskou konferencí na Jaltě 1945 a zároveň v tom bude i ten rozdíl, že nyní už tady hraje právě ta Ukrajina roli toho, kdo to všechno prohrál (i tomu Německu, i tomu „ojro-sajuzu“ + „Londýnu“ v Londýně). Jestli to bude schopna pochopit i ta „generalita“ toho „ojro-sajuzu“ a jestli bude umět i velmi rychle se podle toho zařídit = zcela to akceptovat a přizpůsobit se tomu, toť otázka. A řečeno budiž i s Karlem Krylem – „je to její pivo“ a bohužel – tak trochu i naše „rozlitý pivo“ kvůli té 5-1 koaliční fialové vládě – bohužel. Ale podle ohlasů z vox populi – tak i s tím si lid v ČR poradí, „až doba otěhotní časem“ – jak jsme s Karlem Krylem kdysi říkávali.