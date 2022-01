Pavel Foltán: Jak Macek trefil Macka aneb Mackův auto-vlastenec

Ve své čtvrteční glose na Parlamentních listech glosátor Macek zaglosoval toto - cit.: "Volkswagen a Toyota investují do aut na baterky dohromady 170 miliard dolarů. Tolik zpráva. A nyní záludná otázka: investovali by tu ohromnou sumu i tehdy, kdyby nepočítali se státními dotacemi na elektroauta, tedy následným nedobrovolným vytáhnutím těch peněz z kapes daňových poplatníků?"

I při vědomí a respektu toho, že ne všichni glosátoři jsou vše-odborníci na všechno je nutno konstatovat několik známých faktů a skutečností - tak například: V tuzemácku stát už od počátku (a je tomu už drahně let, kdy tady Toyota začala prodávat první hybridní auto) neposkytuje zákazníkům a provozovatelům žádnou úlevu, např. cenovou, nebo daňovou, ani jinou. (Což by ex-politik tehdejší vládní ODS a opět i nynější vládní ODS pravděpodobně už z té letité politické zkušenosti mohl a měl vědět - čili předpokládejme, že to ví.) Čili ta japonská Toyota (už dávno před tím VW a celou tou další dnešní plejádou těch dalších značek) šla do toho průzkumu trhu nejen v těch hybridech zcela za vlastní peníze a v ČR to de facto dotovala za ten stát a dělá to dodnes. Tenhle stát se totiž v ničem pozitivně nezměnil.

Mackově glose v tom punktu jakoby ušla i známá skutečnost, že tou žábou na prameni je Prusela s tou její restriktivní a šikanózní politikou proti spalovací klasice v motorizaci aut - čili je to právě Prusela, kdo dává zumbefél zničující limity na dovoz klasických aut do jí poddaných kolonií v EU a kdo dává priglpatentní pokuty právě za ty dovozy právě těch normálních aut v počtech nad ony šikanózní limity EU. Proto většina světových dovozců (takže i Japonců) buď EU radši už vyškrtla ze sféry zájmů svých dovozů, (jako např. značka Nissan, zčásti teď už i Subaru, aj.), anebo hledá kompromisní cesty, jako např. právě ta Mackem v té jeho glose šmahem "osočená" Toyota.

Jak zřejmě glosátor Macek ví, tak hentá oná Prusela ty svoje limity nastavila tak nějak podobně, jako ty tzv. "emisní povolenky" - no a taxe s tím taky tak podobně kšeftuje. A tak se to taky tak nějak podobně zkouší obcházet. Vtipnější vyhrává. Takže např. pár těch vtipnějších automobilek - včetně zn. Toyota - se vyhýbá těm pokutám za dovoz klasických aut s klasickým spalovacím motorem tím, že splní ty extrémní limity EU a doveze na trh v EU (čili včetně ČR a okolí) povinně navelené počty hybridních aut a elektro-aut. A pak sem (tedy i do ČR pochopitelně) tedy může dovézt právě i ta auta, co tady normální lidi chtějí - tedy normální auta se spalovacím motorem. A taky pár bonbónků pro fajnšmekry a nadšence, jako je třeba loni velmi úspěšná Toyota Yaris GR (za půl roku se jí v ČR prodalo několik set kusů, ačkoli cena základní verze byla přes milion Kč) a letos k nám Toyota doveze špičkovou inovaci předchozího hitu GT 86 - čili skvěle inovovaný sporťák GR 86 - asi poslední normální sporťák pro normální lidi, co se v EU a hlavně v ČR dostane na trh. A pak už definitivně – commedia finita.

V tom směru dokonce i prestižní značka Subaru vzdala dovoz dvojčete Toyoty GR 86 v dříve úspěšné vlastní verzi Subaru BRZ a zkusí ušetřit si ty "emisní povolenky" na eventuální dovoz ikony značky Subaru, a to super modelu Impreza ve třídě STI, což je absolutní špica i v motor sportu. Ale kdo ví, jestli to ta Prusela nakonec přeci jenom nepřekazí. (A jen tak mimochodem – už asi 2 roky značka Subaru si docela úspěšně a duchaplně poradila s tím omezováním ze strany Prusely – a to jakoby sui genesis hybridem Impreza e-boxer.)

A pro glosátory Mackova přístupu ještě jedna faktická poznámka – kdo se v tom aspoň trochu vyzná, tak ten ví, že budoucnost nepatří elektromobilům, ale vodíkovým motorům (např. ve spojení vodík a elektromotor - jako kdysi např. u lokomotiv se osvědčil tzv. diesel - elektrický pohon - např. mašiny s přezdívkou Bardotka, anebo Brejlovec - to by i glosátor Macek snad ještě mohl pamatovat - pokud ví, o čem je řeč). No a právě ta značka Toyota sem do ČR letos přiveze první osobní auto na vodíkový pohon, co se tady bude prodávat normálním smrtelníkům. Takže zase je tady ta Toyota v něčem první. A o parník před ostatními, včetně toho VW a dalších. No a zase to bude bez podpory tohoto státu. A to je téma nejenom na glosu.

A ještě jedna malá česká nenápadná otázečka (nejen pro ty glosátory) – kterýpak je to asi tak tady ten „grosse konzern“, co tady v ČR ovládá už skoro 30 let tu výrobu osobních aut, i automobilový trh (a všechno, co s ním souvisí, včetně infrastruktury). Toyota to asi nebude, že ne, pane Macku?

