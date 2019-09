Pavel Hasenkopf: Dnes se dá úspěšně škodit i z emigrace

Athéňané měli každoročně tzv. střepinový soud - fakticky druh voleb - každý napsal na střepinu (ostraku, odtud ostrakismus) jméno politika, který podle něho nejvíc škodí demokracii, resp. státu - a ten, kdo ,,vyhrál'', kdo.dostal.nejvíc hlasů, musel na rok do vyhnanství, aby škodit nemohl. Dnes se dá úspěšně škodit i z emigrace, ale napadlo mě něco trochu jiného: pojďme dát každému voliči dva hlasy: jeden zelený, ten by dal své nejoblíbenější straně, a jeden červený, ten by dal volič straně, z jejíž případné vlády by měl největší strach ... ve výsledku by se červené antihlasy odečetly od zelených hlasů pro tu kterou stranu ... důsledkem by byl konec těch nejextrémnějších stran, těch největších radikálů a šílenců jedno jakého zbarvení ... vlastně by to mělo podobné efekty, jako většinový systém, ale při zachování víc než dvou stran majících šanci dostat se do Sněmovny.

