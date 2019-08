Pavel Hasenkopf: Facebook se stal nástrojem totality

Minulý týden mi vypršel jednodenní „ban“ na facebooku. Co se stalo?

Krátce po jmenování Borise Johnsona britským premiérem, maje hlavní stránku zavalenu posty o člověku, který v Británii odhalil pedofilní gang, donutil britskou policii a soudy zasáhnout a byl následně sám obviněn, obžalován a odsouzen za to, že o tom všem informoval veřejnost (o tom gangu a o tom, jak dlouho trvalo britským úřadům, než se přestaly dívat jinam) a který rovněž zveřejnil nahrávku redaktorů BBC domlouvajících se na jeho skandalizaci, jsem na facebooku odtušil, že by třeba nový britský premiér Johnson, potažmo jeho ministr spravedlnosti mohli doporučit královně Alžbětě, aby tomu pánovi dala milost. Netušil jsem, že jeho jméno je na FB zakázáno vyslovit.

Circa týden poté (asi nějaký elfí práskač, tuším kdo, nevěřím, že by počítačovému programu trvalo týden to najít) jsem dostal na jeden den zákaz … a že se mohu odvolat, ale příslušný formulář „nemůžeme zpracovat, zkuste to později“ …

Věcně: Má na toto facebook právo? Vlastník facebooku by měl respektovat alespoň vlastní, smluvně daná pravidla. V jeho „zásadách komunity“ se mimo jiné píše:

„Dále odebereme obsah, který vyjadřuje podporu nebo vychvaluje skupiny, vůdce nebo jednotlivce angažované v kriminálních aktivitách.“

Jinými slovy, podle facebooku pouhá zmínka o tom, že by někdo mohl třeba dostat milost, představuje podporu dotyčnému …

Asi nemá smysl vysvětlovat, že milost znamená odpuštění a nejdřív musí být co odpouštět … milost tedy zákonitě implikuje uznání viny.

Asi nemá smysl vysvětlovat, že pouhá zmínka o tom, že by někdo mohl dostat milost ještě sama o sobě neznamená návrh, aby taková milost byla udělena ...

Asi nemá smysl vysvětlovat, že ta pravidla komunity jsou zoufale vágní, gumová, bez možnosti jakékoli nezávislé kontroly jejich aplikace a výkladu, a že od Marca Zuckerberga by bylo mnohem poctivější, kdyby podobně, jako kdysi Ludvík XIV. prohlásil „Facebook jsem já a budu si tam dělat, co chci a nikdo mi do toho nebude kecat“ – a odpustil si trapnou hru na pravidla, která jsou ve skutečnosti jen zástěrkou jeho zvůle.

Facebook se stal nástrojem totality.

Já v totalitní zemi vyrostl a stačilo mi to … dokud bude facebooková „komunita“ nucena podřizovat se totalitním, gumovým, účelově vykládaným pravidlům a praktikám, nebudu facebook dále podporovat.

