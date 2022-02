Pavel Lebeda: Holokaust a herečka

reklama

Whoopi Goldbergová: “Mluvme o tom pravdivě, protože holokaust není o rase. Týkal se dvou skupin bělochů”.

V historii lidstva a lidství je málo tak děsivých fenoménů, jako je holokaust. A v dějinách německého národa, přes veškerý jeho přínos civilizační, kulturní a vědecký, bude stále z temných zákoutí vystupovat jako přízračné memento. Když o něm přemýšlím, mám nepříjemný pocit v bederní krajině a určitě nejsem sám, zejména mezi dříve narozenými.

V užším slova smyslu pojmem holokaust rozumíme aplikaci rasových zákonů nacistického Německa. Tou je společenská, ekonomická a posléze fyzická likvidace židovského národa. V širším slova smyslu byly takové postupy uplatňovány i proti jiným národům či skupinám obyvatel (Poláci, Cikáni, sexuální devianti a homosexuálové, duševně nemocní, komunisté, svědci Jehovovi a další).

V demokratických zemích panuje v postoji k této zrůdné civilizační úchylce shoda v odmítnutí a ve snaze navždy vyloučit recidivu. Popírání holokaustu je chápáno jako vrchol neúcty k milionům lidských obětí a po právu stíháno jako zločin. Přesto se čas od času s popíráním holokaustu setkáváme. Popírači se v Evropě a Americe rekrutují z antisemitsky orientované krajní pravice. Jiná je situace v zemích s převahou islám vyznávajícího obyvatelstvo. Tam je antisemitismus široce zakořeněný a neskrývaně deklarovaný. Řada předních arabských politiků veřejně holokaust popírá. Je známo, že nejeden nacistický odborník na židovskou otázku našel po válce uplatnění v arabském světě.

Zcela nedávno se mezi popírače holokaustu přihlásila Whoopi Goldbergová. Samozřejmě nastal problém. W.G. je známá a populární herečka a zpěvačka a navíc černoška. Proto také první reakce byly opatrné, často spíše ve formě poučení místo nekompromisního odsudku.

Pokusím se spekulovat, proč tato hvězda show businessu vypustila tak neakceptovatelné vyjádření. Jak k němu došla, co ji k tomu vedlo?

První a nejjednodušší vysvětlení je mezera ve vzdělání a všeobecných znalostech.

Máme snad co do činění s nedovzdělanou a politicky neprofilovanou divou, jejíž výrok byl vyřčen bez zlého úmyslu a není třeba jej hlubokomyslně analyzovat? Skutečně řadí Židy, Poláky, Němce, Cikány do jedné skupiny bělochů a nuance mezi nimi jsou pod její rozlišovací schopnosti? Jde o jednu rasu, tak jakýpak problém?

W. G. se celá desetiletí pohybuje ve veřejném prostoru a předpokládat u ní takovou míru indolence je stěží k uvěření. Navíc její hlas ovlivňuje miliony lidí, je dlouhodobě V centru pozornosti a sám inkriminovaný výrok pronesla ve sledovaném televizním pořadu. Přesto bych teorii o defektu ve všeobecných vědomostech úplně neopouštěl. Vedou mne k tomu tuzemské zkušenosti. I u nás máme známé herečky, některé i docela dobré, o jejichž vědomostech a intelektu nemám valné mínění. Přesto mají neodolatelné nutkání vyjadřovat se k celospolečenským problémům. Obětavě vtloukají do hlav zabedněnců ty jedině správné názory. Jiná jejich kolegyně nemá trpělivost poučovat nositele jiných názorů a projevila přání, aby prostě vychcípali. I s prezidentem. Jak si naše hvězdy vylepšily politickou angažovaností popularitu, jim asi ještě nikdo neřekl. Že by si Whoopi pohybem na tenkém ledě přivodila problémy po vzoru našich samozvaných politických komentátorek-hereček (i herců)? Prostě a jasně řečeno - šlápla do h….trusu?

A může být důvodem výroku Whoopi Goldbergové o popření holokaustu rasismus?

Samozřejmě jiný, než ten neustále dokola omílaný a už dávno mrtvý. “Černý muž pod bičem otrokáře žil” jsme radostně zpívali v Pionýru. Ale to už je zatraceně dávno a mezitím se situace zcela obrátila. Rasismus, který mám na mysli, je reprezentován hnutím “Black Lives Matter” (na životě černých záleží). Snadno dovodíme - na ostatních nezáleží. Za prosazení, povznesení a dominanci černých vede hnutí boj. Ten se vede na mnoha frontách a má mnoho forem - od rabování jako reakci na stíhání černošských zločinců (a těch je většina) až po obrazoborectví a přepisování dějin. Tito bojovníci proti rasismu vnímají rasový boj jako střet černé a bílé rasy. Mají to hezky, doslova černobíle, uspořádané. Útlak mezi dvěma skupinami bílých, uvnitř jedné rasy, tedy i holokaust, nemůže být rasismus. A tečka. Pokud spekuluji o rasismu W. G., tak z něj dýchá arogance, despekt, pohrdání. Nějaké škádlení mezi dvěma bělošskými skupinami kdysi dávno není hodno naší pozornosti. Jen se pokouším představit si reakci takového R. Heydricha na vysvětlení, že je stejná rasa jako Cikán.

Může být taková názorová platforma líhní pro výrok Whoopi Goldbergové?

Nabízím ještě jednu teorii, ozřejmující zdroj názoru W.G. A to je antisemitismus.

Svaté knihy islámu rozhodně neslibují bezvěrcům procházku růžovou zahradou a barvitě v četných verších popisují, co čeká jejich majetek, rodiny i je samé, pokud se nepodvolí. V tomto směru mají Židé očekávání největší.

Tragická, ale pro naše spekulace vedlejší, je pro tuto chvíli islamizace Evropy. Ve Spojených státech islám není na první pohled tak viditelný, o to více je však všudypřítomný. Důležitým milníkem pro jeho nástup je Obamovo prezidentství. Barack Hussein Obama je synem muslima a za svého dětství v Indonésii byl jako muslim vychován. Jednou muslim-navždy muslim. Konvertitům ke křesťanství dlouhověkost nehrozí. Dvě třetiny Američanů jsou přesvědčeny, že Obama je muslim. Na počátku politické kariéry takticky vypustil druhé, arabsky znějící jméno Hussein, ovšem i Barack je arabské jméno. Jen to tak nebije do očí.

Za jeho vlády došlo k prorůstání islámu do všech oblastí života země - důležitých státních úřadů, politických institucí, armády, univerzit, církví, odborů atd atd. Islamofilie byla cool a to dokonce i v křesťanských církvích. Muslimské bratrstvo, se kterým byl Obama úzce spjat, infiltrovalo všechny americké bezpečnostní agentury. Kritické a varovné hlasy byly rázně umlčeny, kritici profesně i kariérně zlikvidováni. Kulturní fronta nebyla výjimkou. Ocitla se pod vlivem významných antisemitských učenců a intelektuálů (Chomsky, Said, Alinsky) a plně se etabloval antisionismus. Tady by snad bylo možno hledat původ antisemitsky zavánějícího prohlášení Whoopi Goldbergové.

Svůj kontroverzní názor několikrát zopakovala v diskuzním pořadu The View televize ABC a přes nesouhlasné názory ostatních diskutujících na něm trvala. Teprve na základě všeobecné kritiky svoje tvrzení částečně poopravila. Neochotně, neuspokojivě a s odstupem.

Možná, že se najde někdo se znalosti biografie Whoopi Goldbergové a kdo se její osobností hlouběji zabývá. Ten může najít mimo těch mých tří možných kořenů jejího výroku (hloupost, černošský rasismus, islámský antisemitizmus) ještě nějaký další. Možná je také kombinace dvou i všech tří. V každém případě myslím, že je žádoucí znát důvod, proč tak veřejně exponovaná a respektovaná osoba přijde s nepřijatelným a kontroverzním názorem.

MUDr. Pavel Lebeda

bývalý senátor PČR.

