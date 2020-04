Pavel Opl: Dokud se z potravin bude dělat palivo, nikdy dobře nebude

reklama

Šílenci se předhánějí v tom, z jaké další a další potravinářské komodity se bude vyrábět palivo. Do aut, do kotlů... Hlavně to stále více a pořádně popohnat dotacemi pro vyvolené. Zabrat více půdy, mít větší dotace a cpát to všude.

Vidíme to všude v tzv. "Západním světě". Aktivisté tomu tleskají, pár vyvolených na tom bohatne a "plebs" v řádu stovek milionů obyvatel to proti své vůli platí. Že to není normální chápe úplně každý normální člověk. Jenže normálnost se už léta nenosí. A nejen v této oblasti.

OSN varuje, že celosvětově hrozí hladomor biblických rozměrů a na životě by mohlo být reálně ohroženo smrtí z hladu několik stovek milionů lidí. Koho to ale zajímá? Nikde ani náznak návratu k normálnosti, tedy aby se z potravinářských komodit dělalo výhradně jídlo.

Vidíme to bohužel i u nás. A to nám jedna "energetická plodina" - řepka, hyzdí a ničí krajinu. A to proto, aby se přidávala do paliv. Že je to špatně pro motory z mnoha důvodů? Že dochází k devastaci půdy? Mluví o tom řada lidí z odborné veřejnosti, ale těm, kteří z toho tyjí je to jedno. U nás, i ve světě.

Šílenství zcela ovládlo svět. Asi nám to nevadí, protože hladomorem netrpíme. Zatím...

Pavel Opl

