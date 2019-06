Petice za nediskriminační navýšení rodičovského příspěvku

My, níže podepsaní,

žádáme naše zákonodárce o učinění všech kroků k tomu, aby byl návrh zákona o státní sociální podpoře, schválený vládou dne 20. 5. 2019, přepracován do znění, které do navýšení rodičovského příspěvku zahrne všechny ze zákona oprávněné osoby, tj. všechny rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku.

Dále žádáme zákonodárce, aby hlasovali pro takový návrh zákona, který do navýšení rodičovského příspěvku zahrne všechny rodiče pečující o nejmladší dítě do věku 4 let bez dalších podmínek.

Žádáme prezidenta České republiky, aby takový zákon podepsal.

Není přípustné, aby byly činěny rozdíly mezi rodinami na základě volitelného parametru, jakým je délka čerpání rodičovského příspěvku, a jak navrhuje výše uvedený diskriminační návrh schválený vládou dne 20. 5. 2019. Ten ze zvýšení celkové dávky rodičovského příspěvku vyřazuje 1 rodinu z 5, tedy přibližně 70 000 rodin s dětmi do 4 let věku.

Žádáme naše zákonodárce, aby pamatovali na to, že rodičovský příspěvek je dávkou rodinné politiky, která byla a je legislativně spojena pouze s jedinou skutečností, a tou je péče o dítě mladší 4 let (nejmladší dítě, dvojčata či vícerčata v rodině).

Žádáme o zachování ústavních principů rovnosti před zákonem jak mezi dětmi stejného věku, tak mezi rodiči pečujícími o dítě mladší 4 let.

Chceme si zachovat důvěru v právní stát, a takový stát chceme i do budoucna pro naše děti.

Petici můžete podepsat ZDE.

autor: PV