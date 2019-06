Petice za zachování mateřských a rodinných center

My, níže podepsaní, žádáme, aby byla navýšena podpora státu pro organizace typu rodinných center.

My, níže podepsaní,

žádáme, aby byla navýšena podpora státu pro organizace typu rodinných center. Jedná se o podporu z národního dotačního titulu Rodina z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jedná se o jedinou podporu zaměřenou na preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi 0 až 3 roky.

Je známým faktem, že preventivní opatření jsou vždy levnější, než následná péče!

Podle informací MPSV nebyly finance na tuto oblast navyšovány od roku 2013. Vzhledem k vývoji minimálních mezd a inflace došlo k poměrnému snížení dotace o jednu třetinu. Za takových podmínek není možné udržet služby, které centra poskytují. Současná alokace nepokrývá ani polovinu žádaných prostředků.

Situace je kritická! Jsme svědky toho, že mnohá centra zavírají a utlumují činnost.

Dochází taky k nezvratným změnám, kdy se dlouhodobě budovaná síť služeb primární prevence začíná rozpadat, místo toho, aby byla stabilní a mohla se naopak více zahušťovat a plnit tak svou funkci.

Organizace typu rodinných center poskytují preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi. Jsou to organizace, které mají v České republice i více než dvacetiletou historii, vznikají z potřeb daného místa a to většinou z iniciace místních obyvatel, reagují na lokální potřeby a problémy daného místa. Rodinná centra pracují s rodinami s malými dětmi a to již v době plánovaní rodičovství, těhotenství, přes porod, péči o děti, výchovu, partnerské vztahy, návrat na trh práce, sladění rodiny a práce a poskytováním poradenství až po péči o skupiny rodin se speciálními potřebami (např. rodiče dětí s poruchou autistického spektra). Činnost jednotlivých center je závislá od potřeb místní komunity. Touto prací je podporována stabilita rodin.

Žádáme naše zákonodárce, aby přijali taková opatření, aby nadále nedocházelo k ničení dlouhodobé práce na poli primární prevence, kterou centra odvádějí. Žádáme, aby byl zohledněn a dorovnán propad finančních prostředků vůči nárustu mezd a inflace od roku 2013.

Žádáme také koncepční ukotvení problematiky ve vztahu k financování služeb primární prevence, která by zohledňovala nejen zachování služeb, ale také jejich postupný rozvoj vůči nárůstu mezd a inflaci.

Chceme zachování rodinných center navýšením alokovaných prostředků již v rozpočtu na rok 2020 a tím umožnění i rozvoje služeb primární prevence pro rodiny s malými dětmi, které by měli být co nejdostupnější.

Děkujeme.

Petici můžete podepsat ZDE.

Psali jsme: Petice proti postupu vedoucího oddělení vztahů s veřejností Památníku Lidice Petice za záchranu budov v prostoru železniční zastávky ve Všenorech Petice za právo držet zbraň. Ondřej Neff vznáší vážnou úvahu Petice za přejmenování ulice Moskevská na Třídu Evropské Unie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV