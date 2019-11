Petr Bílek: Géniové na písečku

V Praze u stanice metra Nové Butovice je malé parkoviště zhruba pro šedesát aut. Ukázalo se, že nepravidelný pozemek ve tvaru kapky patří developersko-stavební firmě Trigema. Každá dlaň země je pro developera neodolatelným pokušením, chopí se proto rákosky a šlehá tak dlouho, dokud z ní nevyteče co nejvíc peněz. Co je nejvýnosnější? Rekordy. Agenturní zpráva říká: „Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy. Stavba by mohla v ideálním případě začít v roce 2021, trvat by měla tři roky. Na návrhu se podílejí sochař David Černý a architekt Tomáš Císař ze studia Black n‘ Arch.“ Vizualizace vypadá jako žert. Na standardní mrakodrap s poměrně malou základnou je přilepena troskotající loď zabořená přídí do země. Prý obraz naší kolabující civilizace. Odpudivá rzivá barevnost vraku ovšem spíš křičí cosi o ztroskotání lidské soudnosti, která vypínavě hodlá stavět sochy místo domů. Co na to odborníci?

Na serveru lidovky.cz jsem našel názor člověka, který je zakladatelem pražského Centra města budoucnosti a autorem 154 metrů vysokého hotelového komplexu v Las Vegas i mnoha dalších realizací na území Spojených států. Jmenuje se Michal Postránecký: „Trigema podle mého názoru nejde správným směrem. Myslím si, že architektura je o něčem jiném, než představuje pan Černý. Měl by být realističtější. Třeba to ale postaví a z budovy bude světový trhák. Apokalyptický vrak lodi je snaha bombasticky na něco upozornit, exhibovat, ale výšková budova je vysoce sofistikované dílo. Z urbanistického hlediska si myslím, že by tam výšková budova být mohla. Ale zvolený koncept není šťastný, nemá přidanou hodnotu.“

Jiní lidé z oboru kupodivu tvrdí, že Praha mrakodrapy potřebuje a že ty, co stojí na Pankráci, vypadají tak hloupě právě proto, že jich tam není víc. Prý jsou krásné jen ve shluku. Zajímalo by mě, jak ten shluk vytvoří Trigema v zastavěných Butovicích, asi je zbourá. Plody exhibicionistického kouzlení Davida Černého už tam ostatně jsou: soustava očních bulv s kamerami zvaná Trifot jen lačně čeká, až se zaměří na budoucí Top Tower, a povrch kovové bubliny robotické vinárny Cyberdog museli už po roce opravit.

Zastánci stavby Top Tower při svých přesvědčovacích akcích pro místní veřejnost vedou řeči o ekologické šetrnosti projektu. Přitom každá z vystavených digitálních vizualizací je usvědčuje z účelové lži. Těch planých prostor! Těch technických zbytečností! Aby se iniciátoři věže vyhnuli nařčení z porušení pražského panoramatu, zdůrazňují, že odnikud z centra nebude stavba téměř viditelná. Zkrátka barák, na který je bolest pohledět. Geniálničení za rohem. Roky zničeného životního prostředí pro tisíce lidí.

Petr Bílek

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Český statistický úřad: Produkce si udržela vysokou úroveň z loňského září Petr Bílek: Kytky na cestu mezi hvězdy Poprask na letišti. Výtvarníka Černého nepustili do letadla na konferenci do Bruselu. A zde je důvod Petr Bílek: Je toaleta měsíční modul?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.