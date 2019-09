Petr Hampl: Budoucnost hlupců

Ještě před pár lety měla „jen“ stoupnout hladina moří o šest metrů, teď už se má Zeměkoule roztavit v plamenech. A samozřejmě u toho nezůstane. Kdo nemá horší apokalyptickou vizi než ostatní, ten je nezajímavý. Co nás čeká za dva týdny? Zaručená informace, že Zemi spolkne ohnivý kozel? Útok mimozemšťanů naštvaných naší ekologickou ignorancí (to není vtip, v USA už byly vydány granty na výzkum takové alternativy). Může být naše planeta zachráněna tím, že aktivisté snědí vlastní lejno? To není nadsázka. Cokoliv, co nám dnes připadá jako nesmyslné, může být za pouhých pár týdnů základním požadavkem klimatického hnutí.

A nad tím vším se vznáší otázka. Jak je možné, že jsou ti mladí lidé tak strašně hloupí?Tak strašně! Možná si řeknete, že ve středověku bylo rovněž několik vln podobných očekávání, ale tehdejším blouznivcům nemohl nikdo vyčítat absenci základů fyziky a logiky. To, že klimatičtí záškoláci zjevně nezvládají ani látku základní školy, to se tak snadno odpustit nedá. Hercům to můžeme odpustit, od nich inteligenci nikdo nepožaduje, ale co ti ostatní? Vždyť z těch dětí by měli být lékaři, konstruktéři, dělníci, skladníci, zdravotní sestry, policisté a další normální profese, které nelze bez určitého intelektu vykonávat. A není možné, aby byl každý novinář, analytik české televize nebo radní za Piráty. Co bude s naším světem? Co bude s naším světem, až tyhle děti dorostou do produktivního věku?

Ve skutečnosti na těch dětech nezáleží ani okrajově. Civilizace vstoupila do fáze, kdy se poměrně rychle rozhodne. Většina půjde švédsko-německo-britskou cestou, některé části maďarskou cestou. A rozhodne se o tom dříve, než tyhle děti vyrostou. Takže co s nimi bude? Ti v orbanizované části světa se dají dohromady a na své aktivistické období budou vzpomínat se směsí nostalgie a studu. Nebo dospějí do švédsko-německo-britského světa, kde z nich bude směs otroků a lovné zvěře. Jejich názory na přírodu a klima nebudou nikoho zajímat.

(zdroj: petrhampl.com)

