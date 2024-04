reklama

Britská multikulturní politika přinesla ovoce. Vláda vynaložila miliardy na integraci muslimů. Britští policisté tvrdě zasahují proti každému, kdo by se snad jen křivě podíval na muslima. Naopak muslimské zločiny se bagatelizují, protože jejich vyšetřování by mohlo být projevem rasismu. Přitom počty těch obětí jdou do tisíců.

A jak to zapůsobila na privilegovanou komunitu? Průzkum realizovaný velkou nadnárodní agenturou ukázal, že mezi muslimy do 24 let je drtivá většina těch, kdo požadují zavedení zákonů proti rouhání. Těch, kdo požadují zavedení islámu jakožto státního náboženství se vším všudy je čtyřikrát více než těch, kdo podporují demokracii. Nadpoloviční většina schvaluje teroristické útoky. A tak dále.

Mimochodem, velká část britských mešit je přímo řízena ze zemí, které mají dobré vztahy s Ruskem. Všimněte si, že v tomto případě to žádný problém nepředstavuje.

(zdroj: petrhampl.com)

