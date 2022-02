Petr Hampl: Hlupáci zakazují přemýšlet

reklama

Cenzura se uplatňuje v nejrůznějších dobách a režimech. Ale v málokterém režimu byli cenzoři tak strašně hloupí a neschopní jako dnešní „kontrolovači faktů“. Možná je to tím, že se vládnoucí moc zdráhá otevřeně přiznat cenzuru, a najmout cenzory odpovídající kvalifikace. Takže jediná kvalifikace je mizerné vzdělání a taková lenost, že se člověk nechce živit rukama.

Takže mají za sebou další průšvih. Tentokrát označili za dezinformátora europoslance Ivana Davida za to, že vyjádřil stanovisko, že není v našem zájmu válka s Ruskem. Co je na tom dezinformačního? To si jako cenzoři myslí, že Ivan David s Ruskem válčit chce a zapírá to? A téhle pitomosti dali oficiální razítko ministerstva vnitra.

Pro ty, kdo chtějí sledovat celou kauzu, jsme přehledně srovnali všechny texty (jak vyšly po sobě) na jediné místo na stránce Kudy z krize. Můžete se na to podívat ZDE.

Zvláště by nemělo uniknout pozornosti, že cenzoři se nyní zaměřují na „narativy.“ Ono by se snad ještě dalo pochopit, kdyby sledovali jenom nepravdy. Někdo říká, že v určitém domově důchodců umřelo 40 lidí, a oni ve skutečnosti žijí. Někdo jiný říká, že nadace Billa Gatese má nad branou nějaký nápis a on tam žádný takový nápis není. Čeští vládní a neziskoví cenzoři nezvládnou ani tohle, neustále to pletou a zamotávají se do záležitostí, která nedokážou pochopit. Ale budiž. Cenzurování „narativů“ je ale zakazováním pohledů na svět. Někdo má za to, že ženské jsou potvory. Někdo zase za to, že jsou chudinky a chlapi naopak hajzlové. Někdo má rád Rusy a někdo je nemá rád. Je to v zásadě pocitové a v zásadě nezdůvodnitelné. Jestli chce někdo cenzurovat tohla, pak musí cenzurovat veškeré myšlení a cítění.

(zdroj: petrhampl.com)

