Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (2)

Již před nějakou dobou se nám tu aktivizovali jacísi internetoví elfové pod vedením jistého pana Kotrouse. Jde o podezřelou partičku samozvaných a pohříchu povětšinou anonymních cenzorů, halasně se domáhajících boje proti údajným trollům a kremlofilům. S plnou hubou svobody a demokracie se na síti stylem uvědomělých rudých dorostenců z 50. let pustili do prosazování své jediné pravdy, což v důsledku znamená vedle zjevných pomluv i omezování práv a svobod občanů, za což by jim slušelo pár let v kamenolomu, ideálně s koulí na noze.

Jak je vidět, charakterem odpovídají spíš elfům předtolkienovským, jak je u nás známe z Morressyho, ostrovních pověstí, nebo nebo Pratchetta. Tedy bandě bezcharakterních grázlíků, podvodníků a nakonec i vrahů. Na ty ale stačila podkova nade dveřmi a občas nějaké ty špony, neb jim škodilo železo. Na ty naše budeme potřebovat průraznější argumenty, a dříve či později i jiné než právní.

Veřejnoprávní sdělovací prostředky

Léta jsme nuceni platit takzvaný "koncesionářský poplatek" za účelem financování veřejnoprávního vysílání, které by měly zajišťovat Česká televize a Český rozhlas. Bohužel - už téměř 20 let je tato daň vybírána neoprávněně, protože v tomto státě od "spacákové revoluce" žádné veřejnoprávní médium neexistuje. Navzdory tomu se každý nastoupivší zloděj (pardon - ministr) kultury snaží z tohoto poplatku udělat daň z hlavy bez ohledu na to, že ČT i ČRO nejsou veřejnoprávní, ale aktivisticko bruselské. A pokud na náměstí pár tisíc jedinců řve, že ČT nedá, jde o zloděje, pomýlence, nebo cvoky. ČT jim nikdo nebere, jenom by si ji měli platit celou ze svého, když si ji zprivatizovali a ne na její provoz okrádat většinu obyvatelstva, které o bruselsko-aktivistickou pseudoveřejnoprávnost nestojí.

Ruská propaganda

Byla, je a bude. Ale je neuvěřitelně levná, protože většinu její práce odvedou bojovníci proti ruské propagandě v čele s ČT, Elfy a "demokratickým blokem". Jejich stupidní protiruská kampaň nažene Rusku do náručí prakticky každého, kdo má víc jak tři mozkové buňky. Mimochodem Putina de facto povýšili na boha, protože je podle nich vševědoucí, všemohoucí a prakticky ovlivňuje celou planetu.

Senát

Orgán, který měl být dávno rozehnán. Směs politického domova důchodců a zemských škůdců, léta poškozuje zájmy státu i občanů a ve výsledku pracuje více pro Brusel, než pro ČR. Na likvidaci státní suverenity s oblibou spolupracuje s Ústavním soudem a eurohujery v parlamentě (viz tanec kolem přijetí Lisabonské smlouvy).

Takzvané moderní umění

Tradiční problém s tím, co je umění a co není, o jeho hodnotě nemluvě. Již před válkou situaci komentovali pánové Rada a Žák v "Dobrodružství šesti trampů" (scénka s hraním na kubistickou kytaru), v domě poněkud modernější pak pan Pratchett v překladu nezapomenutelného pana Kantůrka v knize "Buch" (v Královské galerii - "Někdo Vám tu vysypal hromadu odpadků"..."Na to nesahejte, to je umělecké dílo "O pondělcích se mnou nemluvte"..."). Prostě jde o záležitost nejen nadčasovou, ale i nadnárodní... Jedinou vadou je, že to zacvakáme prostřednictvím daní...

Krysodlak

(zdroj: petrhampl.com)

autor: PV