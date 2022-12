Petr Hampl: O omezené vládě

reklama

Americké bezpečnostní složky nasadily do některých počítačových her roboty, kteří vyhledávají určité vzorce chování, podle kterých se dá (s vysokou pravděpodobností) předvídat riziko, že se ten hráč dopustí brutálního násilného trestného činu v reálném životě. Na jedné straně to je fantastická zpráva, zejména poté, kdy zhroucení americké psychiatrie bylo jedním z faktorů, který vedl k explozi masových vražd. Jenže na druhé straně je snadné si představit, jak by toho mohla vládnoucí moc využívat – až po likvidaci všech lidí se sklonem k nezávislému myšlení.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 11209 lidí

Máme se tedy vrátit před průmyslovou revoluci, jak někteří doporučují? Rady, že máme zahodit celou moderní medicínu, se množí – prý bychom byli bez lékařské péče ještě zdravější, léky jsou jen podvod k vyvolání nemocí a očkování prý způsobuje epidemie. Pokládám takový způsob myšlení za pochopitelnou reakci na současné poměry, ale není to ani konstruktivní ani realistické. A už vůbec není pozitivní, když se totéž myšlení šíří do dalších oblastí.

Skutečnost je taková, že existuje příliš mnoho problémů, které nelze vyřešit bez velkých vládních programů. Jenže takové programy může realizovat jen vláda, které lidé důvěřují. Přičemž důvěrou není myšleno to, že budou všem vymyty mozky a zpochybňování zakázáno.

Posledních několik staletí jsme věřili, že vlastně tolik nezáleží na tom, kdo vládne. Jde prý jen o to, aby vláda neměla příliš mnoho pravomocí a možností, protože když je získá, dříve či později je začne zneužívat proti občanům. Což zní naprosto logicky. Jenže tahle idea omezeného státu vytvořila prostor pro jiné utlačovatelské subjekty a nakonec jsme jen chudší a méně svobodní.

Je to jeden z důvodů, proč jsme fakticky ztratili schopnost soutěžit s čínskou civilizací a proč nejsme ochotni vedle ní pokojně žít. Co s tím? Můj předběžný názor je, že nemůžeme přebírat čínské vzorce myšlení (stejně bychom to neuměli) a že se nemáme vzdát západního ideálu svobody, protože to je to nejcennější, co kdy z naší civilizace vyrostlo. Nicméně mnoho věcí budeme muset znovu promyslet. Třeba vztah jedince, komunity a státu.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: O redaktorech, tajných agentech a analyticích Petr Hampl: Místo milých barbínek máme angažované blbky Petr Hampl: Ekonomické trendy v tuto chvíli pracují proti nové aristokracii Petr Hampl: O mainstreamových médiích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.