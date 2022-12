Petr Hampl: O zdravotních sestrách, slušnosti a zbytečném králi

reklama

Vzdáleně sleduji boj britských zdravotních sester o lepší platy, a přiznám se, že jsem zcela konsternován. Jak je vůbec možné, že někdo má tu drzost zpochybňovat, jestli mají zdravotní sestry dostat slušně zaplaceno! Jak je možné, že takoví psychopati mohou normálně mluvit na veřejnosti a nejsou předmětem všeobecného opovržení! Kdo jiný by měl být slušně zaplacen! Připomínám, že britské zdravotní sestry nemají ambice si kupovat bentleye a nemovitosti na azurovém pobřeží. Jsou nuceny se hádat o to, aby měly na pronájem skromného bytu, jídlo, oblečení a jednou ročně lidovou dovolenou. To opravdu chtějí tak moc?

A to se děje v době, kdy Velká Británie utrácí miliardy a miliardy za nesmyslnou koloniální výpravu, další miliardy za rozvracení domněle nepřátelských režimů, kdy živí masy migrantů a láká další, kdy banky dosahují rekordních zisků a nezasloužené manažerské bonusy rostou do nebe. Nicméně slušně zaplatit zdravotní sestry by mělo být prioritou, i kdyby neprobíhalo tak děsivé plýtvání. Což takhle třeba neplatit armádě žádné nové zbraně po dobu jednoho roku? Stejně tu není žádný nepřítel, který by chystal vylodění na ostrovech.

Jediná smysluplná otázka zní, odkud peníze na slušné zaplacení zdravotnického personálu vzít. Co jiného omezit? Nebo vypsat novou daň? Kdo by ji měl platit? Nebo lze ucpat nějaké díry v systému státního zdravotnictví? Neznám odpověď, ale od toho mají ve Velké Británii vládu a to by mělo být i předmětem veřejné diskuze.

Rozhodně ale není možné diskutovat o tom, jestli mají dostat slušně zaplaceno nebo ne. I kdyby to dovolil zákon, nemá to dovolit stud. Takový politický režim je zvrácený a nemá morální právo existovat.

Mimochodem, k čemu má Velká Británie krále? Co má tak naléhavého na práci, že není mezi stávkujícími?

(zdroj: petrhampl.com)

