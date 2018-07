Petr Hampl: Spojení národní suverenity a jednotného evropského trhu je jen iluze

Britská premiérka Tereza Mayová to momentálně schytává za svůj návrh „měkkého Brexitu,“ který by znamenal, že Britové budou nadále podrobeni všem stupidním buzeracím typu zákazu žárovek a že v Bruselu se budou rozhodovat, jaké zákazy na Angličany uvalí. Nezískají dokonce ani právo samostatně uzavírat mezinárodní smlouvy.

Není mi Terezy Mayové nijak líto. Je to arogantní globalistka, která pro obyvatele vlastní země nikdy neměla pochopení a nikdy pro ně neudělala nic dobrého. Roli britské premiérky brala především jako službu globální elitám a nezastavila se před žádnou špinavostí.

Jenže tentokrát narazila na problém, který je skutečný. A sice na iluzi, že je možné vystoupit z EU (nebo EU zrušit) a přitom zachovat jednotný evropský trh. Ve skutečnosti je to totiž spíš následovně.

Pokud má existovat nějaký jednotný trh, musí na něm existovat taky jednotná pravidla.

Pokud mají existovat jednotná pravidla, musí existovat nějaký rozhodčí, který je vymáhá.

Tento rozhodčí nemůže podléhat žádné národní vládě ani národnímu parlamentu ani referendu v konkrétní zemi.

Rozhodčí tudíž nemůže podléhat demokratické kontrole.

Pokud nebude rozhodčí podléhat demokratické kontrole, nic mu nemůže zabránit, aby si přisvojoval další pravomoci.

Požadavek jednotného trhu tak nutně vede k celoevropské diktatuře.

Možná by mohla být východiskem existence dvojích pravidel, kdy by postupovalo buď podle národních norem nebo podle evropských. V supermarketu na území České republiky by bylo možné najít staré dobré české špekáčky a na jiném regálu eurobuřty. V obchodě na francouzském území pak ty stejné eurošpekáčky a vedle nich uzeniny podle francouzských norem.

Nicméně pokud si někdo dělá iluze, že může spojit národní suverenitu s úplně jednotným trhem (jak to předstírají někteří propagátoři Czexitu), lže si do kapsy. Je ovšem otázka, zda současná podoba jednotného trhu prospívá někomu jinému než lovcům dotací, spekulantům a několika vysokým korporátním manažerům. Jednotný evropský pracovní trh se ukázal jako vyloženě škodlivý (zde odkazuji na analýzu Institutu Václava Klause). Volný pohyb kapitálu znamená, že jsme vysáváni. Tak snad jen to zboží – i když i zde je otázka, zda je to výhoda u všech položek. Je nám opravdu lépe, když na českých pultech nenajdeme české brambory, ale místo toho jíme francouzské brambory a holandská rajčata?

