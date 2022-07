Petr Hampl: Tentokrát to není vina médií

reklama

Nelíbí se vám, co si myslí většina veřejnosti? No tak za to můžou média, která s lidmi manipulují. Tím se můžete utěšovat, ale zatím tomu tak není. Rozhodně tak tomu není v České republice. To můžete do lidí horem dolem tlačit, že migrace z Afriky je obohacující, že islám je náboženství míru, že totální válka s Ruskem by byla zábavná až k popukání… a lidé pořád nic. Dokonce ani nejsou nadšení z představy, že se budou muset odpojit od energií, protože na ně nebudou mít, jako to bylo v chudinských bytech 19. století.

Stejnou zkušenost ale udělalo i americké Southern Poverty Law Center, což by mohlo znít jako sympatická parta odstraňují jižanskou chudobu (což by bylo maximálně chvályhodné), ale ve skutečnosti to je příšerné centrum zdivočelé anticivilizační levice, které pochopitelně prosazuje totalitní protilidový program. Nechali si udělat výzkum a zjistili, že většina mladých Američanů si myslí, že „feminismus přinesl víc špatného než dobrého“. A to dokonce i ti mladí muži, kdo volí Demokratickou stranu. Přitom ti stejní lidé říkají, že by klidně měli ženu prezidentkou. Ale současné genderové běsnění, to je přehnané, myslí si většina.

Dále zjistili, že podstatná část veřejnosti si myslí, že anticivilizační extremisté podporují migraci, aby „zředili“ dosavadní kulturu, změnili zvyklosti a životní styl, rozbili solidaritu mezi lidmi a způsobili, že dosavadní obyvatelé USA budou v menšině. Jejich komentář k tomu říká, že se jedná o konspirační teorii, kterou lidem vnucují média. Jenže jejich vlastní přívrženci v stejném výzkumu tvrdí, že je skvělé, že konečně už budou běloši v menšině a že to změní charakter země.

A totéž v dalších otázkách. Skutečnost je taková, že ať by Američani odpovídali jakkoliv, tihle magoři nebudou nikdy spokojeni. Ale média za to tentokrát nemohou. Média mohou podpořit určitého kandidáta nebo poškodit jiného, ale nedokážou měnit dlouhodobé postoje k zásadním věcem.

(zdroj: petrhampl.com)

