Petr Lukeš: Už dost lidé! Zastavím vás! Já, vaše Matka příroda!

Avšak málokdo z nich má uspokojivě vyřešenou třeba takovou zásadní otázku, jakou je poznání skutečného smyslu vlastního života. Nebo otázku svého osobního postoje k přírodě, ve které žije a jejíž je součástí. Proto je postoj většiny lidí k přírodě mělký, konzumní a čistě oddechový, se snahou pouze brát, bez poskytnutí odpovídající protihodnoty. Bez elementární úcty a ohledu!

To však má svoji nezbytnou odezvu, a to také v podobě přírodních katastrof, přičemž lidé v nich odmítají vidět to, čím ve skutečnosti jsou! Nechtějí v nich vidět napomenutí a intenzivní impuls k nezbytnosti změny sebe samých! Zůstávají slepí a hluší! A právě k těmto hluchým a slepým zaznívá naléhavé volání Matky přírody:



"Ze mě jste vyšli a proti mně jste se obrátili! Ničíte vodu, vzduch i půdu! Utlačuje a trápíte zvířata i rostliny! Ve skutečnosti je však vaší povinností brát na mě ohled a žít se mnou v souladu. Ve skutečnosti máme vzájemně spolupůsobit.



Vy jste se ale obrátili proti mně, protože se ženete za nesprávnýma hodnotami. Chcete pouze mít, vlastnit a užívat si. Vaše chtění je pouze nízkého druhu a vaše touhy jsou zaměřeny pouze na hmotné a na něco, z mého pohledu tak absurdního, jako peníze.



Člověk má však usilovat a toužit po něčem úplně jiném! Má usilovat o dobro, čistotu a spravedlnost! Má se usilovat být stále lepším člověkem a pak se mu dostane všeho, co potřebuje. To jsou pravé hodnoty, hodné vašeho snažení!

Tyto nádherné, velké a nehynoucí hodnoty vám neustále připomínám čistotou svých zurčících vod, svěžestí ranního vzduchu, majestátní nádherou hor, nevinností zvířat, křehkou krásou květů, hřejivým jasem Slunce a zdravým zimním chladem. Stále se vás tiše snažím nabádat k dobru a úctě ke všemu, co existuje kolem vás. A v nemalé míře také ke vděčnosti a úctě k tomu Jedinému, ze kterého rukou všechno pochází.



Vy však neposloucháte můj tichý hlas, hlas Matky přírody! Nemáte na to čas, protože se ženete za svýma pomýlenýma hodnotami a namísto toho, abyste brali ohled nejen na mě, ale i na lidi kolem sebe, místo toho mě pouze ničíte a způsobujete mi utrpení.



Dlouho, velmi dlouho jsem toto všechno mlčky snášela a trpělivě čekala, že jednou přece jen procitnete a vzpamatujete se. Nyní však, když pohár mé trpělivosti protéká, k vám budu muset začít přimlouvat jinak. Pozvednu svůj hlas tak, abyste ho už nedokázali přeslechnout! Aby se vás hluboko, i když také bolestně dotýkal.



Proto k vám nyní promluvím ve větrné smršti, v nekonečných požárech, v explozi vulkánů, v hukotu zemětřesení, v ničivé zkáze vodního živlu a v úmorných vedrech!



Já, Matka příroda budu a zůstanu vždy silnější, jako jste vy! Ze mě jste vyšli a musíte se mě naučit respektovat! Musíte se naučit úctě a lásce nejenom ke mně, ale i k sobě samým navzájem. Musíte změnit svůj falešný žebříček hodnot! A to buď dobrovolně sami od sebe, nebo násilím a pod tlakem.



Nechci vám ubližovat a způsobovat utrpení. Avšak v sebeobraně vám teď musím začít vracet přesně to, co mi vy samotní již dlouho způsobujete. Tím však jen nastavuji zrcadlo vašemu vlastnímu, špatnému jednání. Tomu, jací opravdu jste! Pochopte to! Uvědomte si to! A změňte se! Změňte se k lepšímu, aby na vás nemusely dopadat další bolestivé rány z mých rukou.



Změňte se k lepšímu, abych vás nakonec nemusela navždy odstranit z povrchu zemského, jako zaslepené a nepolepšitelné škůdce! Abych nemusela ponechat na Zemi jenom hrstku těch, kteří budou schopni života v harmonickém soužití se mnou."

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.