Petr Němec: Armáda v úzkých

Stalo se to poprvé, kdy vysoký představitel armády kvůli armádní zakázce apeluje na veřejnost. Co by zdánlivě mohlo vypadat jako změna strategie v komunikaci armády, postrádá v tomto případě logiku.

Náčelník generálního štábu Opata ve videu vysvětluje, proč armáda potřebuje nová bojová vozidla pěchoty. S tím ale veřejnost nemá co do činění. Apel tedy spíš vypadá jako výzva do vlastních řad. Metnarovi úředníci totiž v největším tendru v historii armády přešlapují na místě.

„Jsem generál Aleš Opata a mám pro vás důležité sdělení..“, takto naléhavě začíná neobvyklé video náčelníka Generálního štábu, ve kterém s ním vystupují ještě další dva generálové. Podle nich armáda potřebuje nová bojová vozidla pěchoty, a proto se obrací na veřejnost, aby tuto myšlenku šířila a podpořila.

Oslovení odborníci na marketingovou komunikaci nad stylem provedení kroutí hlavou:

“Ten text je nepochopitelný, nikoho nepřesvědčí ani to nic nevysvětlí,“ podotkl jeden z nich, Karel Křivan.

„Necítím zde ani útok na emoce, ani obranu rozumu” dodal.

Nejdražší tendr v historii armády

To, že armáda potřebuje vyměnit zastaralou techniku za novou není žádná novinka a veřejnost to dávno ví. Nákup bojových pásových vozidel byl schválen již za Karly Šlechtové, Metnarovi úředníci by měli tendr dotáhnout do konce.

A v tom je právě zakopaný pes. Ministerstvo se samo dostalo do pasti předvýběrem 4 potenciálních uchazečů, z nichž jeden dokonce stanovené parametry nesplňuje. Jedná se o BVP Puma německého konsorcia PSM.

Problematická Puma

Ačkoli čeští vojáci potřebují vozidlo s posádkovou věží a osmičlenným výsadkem, Puma pojme pouze šestičlenné družstvo a má bezposádkovou věž.

To je poměrně dost závažný důvod na vyřazení ze soutěže. Nic takového se ovšem nestalo a už tak zpožděný tendr nabírá další časové ztráty.

Úředníci ze Sekce vyzbrojování v čele s vystudovaným právníkem Říhou se zřejmě domnívají, že Němci přidají k podvozku další pojezdové kolo, přivaří ke korbě vzadu metr pancíře navíc, instalují dvě další sedačky, jeřábem usadí posádkovou věž místo bezposádkové....a je splněno.

To je ale asi tak stejně realistické, jako předělávat Škodu Octavia na SUV Kodiaq. Jedná se prostě o jiná vozidla se samostatným vývojem, výrobou a částečně odlišnými díly. (ZDE)

Německý výrobce sice deklaruje, že rozšíření vnitřního prostoru na osmičlenný výsadek je ještě zvládnutelný, ale koncepce vozidla prostě neumožňuje instalaci posádkové věže.

Za těchto okolností by bylo logické očekávat, že úředníci ze Sekce vyzbrojování německou šelmu rychle vyřadí, aby mohl tendr pokračovat. Jenže němečtí výrobci vyplnili dotazník s požadavky tak, že žádný z technických parametrů české armády explicitně neodmítli.

Teoreticky tak není vyloučena možnost, že bude Puma vpuštěna do dalšího kola, ostré soutěže s podáním nabídky, i když její šance jsou minimální. Tím se ale zároveň rozšiřují i právní možnosti německého výrobce, jak celou soutěž v případě neúspěchu napadat.

Bez VOP CZ to nepůjde

Dalším kritizovaným bodem obřího tendru je povinnost uchazečů spolupracovat na české straně výhradně se státním podnikem VOP CZ, který je dlouhodobě ve ztrátě a fakticky ztratil konkurenceschopnost. Memoranda, která musela potenciální uchazeči s VOP CZ uzavřít, tak prakticky vyloučila všechny potenciální tuzemské subdodavatele. (ZDE)

Jako úplná fraška pak působí, že ministerstvo nebylo schopno za celé měsíce vybrat právní kancelář, která by měla průběh výběrového řízení po smluvní stránce dozorovat. (ZDE)

Je tedy otázkou, zda bezprecedentní vystoupení generála Opaty nesměřovalo v prvé řadě na jeho kolegy z ministerstva obrany, kteří místo svižného a efektivního výběrového řízení kopou byrokratické pasti, do kterých pak sami padají. Podepsat smlouvu chtělo ministerstvo původně v srpnu tohoto roku. Už teď je ale jasné, že je to nereálné.

V nejdražším tendru v historii armády na nákup 210 bojových vozidel pěchoty v hodnotě více než 52 miliard korun soutěží vedle již zmiňované Pumy také německý kolega Lynx od Rheinmetallu, CV90 od britskéhovýrobce BAE Systems a americký Ascod od General Dynamics.

